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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 157158159160>
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:59

  moveton написав:
  sens написав:Коли у можновладців у декларації кожного року збільшується готівкова маса , для пересічного обмежено строком в 3 роки,лише офіційно оподатковані доходи

Пожалеть их надо. Захотят свой сарай нала потратить, тут их финмон и цап-царап. Останется только костёр из этого нала разводить :mrgreen:

Микола Тищенко своїй мамі зажав допомогти, при нсрд вилучили кілограми готівки в будинку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:55

  moveton написав:... Нужно все деньги держать в недвижимости (на крайняк, в автомобилях) и раз в три года её друг другу перепродавать, тогда нынешний финмон будет доволен. Иначе ты не рантье, а бессовестный налогонеплательщик. Ишь, выдумал, только один раз налоги заплатить, а не раз в три года заново.


НЕ факт: знаю случаи, когда при оплате недвижимости фин.мон банка блокировал оплату И требовал подтверждения законности средств от выплаченных родычам погибшего "гробовых" (в/страховки), накопленных ими, ХОТЯ бабки выплачивало МОУ через горвоенкомат на их счета в банке и эти соц.выплаты - самые что ни на есть "белые", и "чистые", источника выплат -- они же видят по банк. проводкам! Так что маразму фин.мона -- нет предела! Удивляюсь, как же покупают "хатынки" на Лазурном Берегу, под Барселоной, или квартирки в Вене, Лондоне (наш же фин.мон с гетьманцевым утверждают что лишь копируют европейское законодательство по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денег)?!

Да и в свете предстоящего и активно обсуждаемого повышения налогов и поборов (сборов) по операциям с недвижимостью, при регистрации авто в МРЭО - эти активы У НАС, получается, НЕ самые ликвидные (да и надежные с учетом продолжающихся обстрелов населенных пунктов).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:12

  Hotab написав:
  посетитель написав:Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят :).

И еще общий вопрос, не обязательно вам.
Банк устраивает например светлый доход за 3 года в размере 1 куе в месяц или 36 куе за 3 года ? ... Я верно понимаю, или есть ошибка?
Вы правильно понимаете частности, на которых (пока ещё) можно сыграть при необходимости. Но принципиальная проблема в том, что нет никаких правил. Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет.

Ну и да, бывают разные случаи. У меня лет 10 на счетах лежали больше 50 куе, полученные от продажи недвижимости, когда официальная зарплата была что-то около 600 гривен в месяц. Но даже и реальных доходов мне бы не хватило обосновать эту сумму по нынешним правилам.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 23:26

  Миша-клиент написав:наш же фин.мон с гетьманцевым утверждают что лишь копируют европейское законодательство по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денег
Хорошо помню, как "копировали" болонскую систему во время реформы образования. Суть "копирования" сводилась к тому, что тщательно перенимали бюрократию, нормативы, отчетность и прочие вспомогательные моменты, но так же тщательно "забывали" внедрять те процедуры, которые обеспечивали бы прозрачность процесса, контроль исполнителей и устраняли личную заинтересованность. В результате сотрудники ВУЗов завалены буквально ворохом всяких бумаг и невыполнимых требований, а студенты всё также получают дипломы, не понимая вообще ничего из своего, якобы, образования. Я подозреваю, что здесь происходит что-то подобное, когда тщательно внедряются всевозможные полномочия для себя (ведь полномочия -- это денежные потоки), но игнорируются реальные механизмы, ради которых это всё затевалось.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:20

  Миша-клиент написав:так питання ще і в тому, що за 15+ років з "білого заробленого мільярда" - залишиться лише мільйон! Перед війною - намагався частину обілити, розмістивши в банках, АЛЕ: одні - за неактивність по валютним рахункам -- почали відкушувати від "тіла" свої комісії, а по гривні - курс з довоєнних 25 грн. виріс до 41 грн./бакс! Та і тримати валюту на рахунку - вважаю ризикованим: НЕ отримати з урахуванням обмежень всю суму відразу, при ризику отримати обесціненими гривнями по курсу нбу!
Так Ви роками тримали на карт. і поточних рахунках мільйони без руху і вкладень? Чому?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят .
А шо в Довідці про доходи від Дії не відображається купон? Да ви шооо :roll: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:00

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят .
А шо в Довідці про доходи від Дії не відображається купон? Да ви шооо :roll: :lol:

А что, он там отображается, как зарплата? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:01

  moveton написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят .
А шо в Довідці про доходи від Дії не відображається купон? Да ви шооо :roll: :lol:

А что, он там отображается, как зарплата? :shock:

Как доход: з/п, купони, бонуси, кешбеки, допомога.... ага!
Поквартально
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:06

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:А шо в Довідці про доходи від Дії не відображається купон? Да ви шооо :roll: :lol:

А что, он там отображается, как зарплата? :shock:

Как доход: з/п, купони, бонуси, кешбеки, допомога.... ага!

Вот в том-то и дело, что как доход, но не под тем кодом, что зарплата. А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции: зарплату, как 100%, доход торгового ФЛП, как 30% (если по услугам, то щедро на 70%, но остальное точно обязан проесть), а по кодам доходов от ЦБ можно и всё проигнорировать. А так-то в справке этот доход написан, кто ж спорит.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции
Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики :))

нужно ж понимать, шо ФинМон в первую очередь готовит отмазку ДЛЯ СЕБЯ любимого перед регулятором: мол работу провел, клиента изучил, благонадежность и финсостоятельность проверил 8)
а если у клиента только от вопроса де взял 100К выступает испарина на лбу и он шото бекает-мекает про крипту и "занял у соседа"... то такой клиент не нужен банке от слова совсем...
И я не устаю повторять: указывайте, шо у вас есть семья, вы пользуетесь ОБЩИМ доходом домохозяйства, предоставляйте справки и от жены и тещи :idea:
Amethyst
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