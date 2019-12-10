moveton написав:
Пожалеть их надо. Захотят свой сарай нала потратить, тут их финмон и цап-царап. Останется только костёр из этого нала разводить
Микола Тищенко своїй мамі зажав допомогти, при нсрд вилучили кілограми готівки в будинку
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:59
Микола Тищенко своїй мамі зажав допомогти, при нсрд вилучили кілограми готівки в будинку
Додано: Вів 06 сер, 2024 22:55
НЕ факт: знаю случаи, когда при оплате недвижимости фин.мон банка блокировал оплату И требовал подтверждения законности средств от выплаченных родычам погибшего "гробовых" (в/страховки), накопленных ими, ХОТЯ бабки выплачивало МОУ через горвоенкомат на их счета в банке и эти соц.выплаты - самые что ни на есть "белые", и "чистые", источника выплат -- они же видят по банк. проводкам! Так что маразму фин.мона -- нет предела! Удивляюсь, как же покупают "хатынки" на Лазурном Берегу, под Барселоной, или квартирки в Вене, Лондоне (наш же фин.мон с гетьманцевым утверждают что лишь копируют европейское законодательство по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денег)?!
Да и в свете предстоящего и активно обсуждаемого повышения налогов и поборов (сборов) по операциям с недвижимостью, при регистрации авто в МРЭО - эти активы У НАС, получается, НЕ самые ликвидные (да и надежные с учетом продолжающихся обстрелов населенных пунктов).
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:12
Вы правильно понимаете частности, на которых (пока ещё) можно сыграть при необходимости. Но принципиальная проблема в том, что нет никаких правил. Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет.
Ну и да, бывают разные случаи. У меня лет 10 на счетах лежали больше 50 куе, полученные от продажи недвижимости, когда официальная зарплата была что-то около 600 гривен в месяц. Но даже и реальных доходов мне бы не хватило обосновать эту сумму по нынешним правилам.
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:26
Хорошо помню, как "копировали" болонскую систему во время реформы образования. Суть "копирования" сводилась к тому, что тщательно перенимали бюрократию, нормативы, отчетность и прочие вспомогательные моменты, но так же тщательно "забывали" внедрять те процедуры, которые обеспечивали бы прозрачность процесса, контроль исполнителей и устраняли личную заинтересованность. В результате сотрудники ВУЗов завалены буквально ворохом всяких бумаг и невыполнимых требований, а студенты всё также получают дипломы, не понимая вообще ничего из своего, якобы, образования. Я подозреваю, что здесь происходит что-то подобное, когда тщательно внедряются всевозможные полномочия для себя (ведь полномочия -- это денежные потоки), но игнорируются реальные механизмы, ради которых это всё затевалось.
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:20
Так Ви роками тримали на карт. і поточних рахунках мільйони без руху і вкладень? Чому?
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:55
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:00
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:01
Как доход: з/п, купони, бонуси, кешбеки, допомога.... ага!
Поквартально
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:06
Вот в том-то и дело, что как доход, но не под тем кодом, что зарплата. А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции: зарплату, как 100%, доход торгового ФЛП, как 30% (если по услугам, то щедро на 70%, но остальное точно обязан проесть), а по кодам доходов от ЦБ можно и всё проигнорировать. А так-то в справке этот доход написан, кто ж спорит.
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:12
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики )
нужно ж понимать, шо ФинМон в первую очередь готовит отмазку ДЛЯ СЕБЯ любимого перед регулятором: мол работу провел, клиента изучил, благонадежность и финсостоятельность проверил
а если у клиента только от вопроса де взял 100К выступает испарина на лбу и он шото бекает-мекает про крипту и "занял у соседа"... то такой клиент не нужен банке от слова совсем...
И я не устаю повторять: указывайте, шо у вас есть семья, вы пользуетесь ОБЩИМ доходом домохозяйства, предоставляйте справки и от жены и тещи
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