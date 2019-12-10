Додано: Сер 07 сер, 2024 11:48

Amethyst написав: moveton написав: А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики ) Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики

Именно, что кто-то может и запретить. Всё очень ситуативно. Восток может в конкретном случае и готов был принять пояснения, что это семейные сбережения с прошлых лет. А я в Привате в 2021м пытался ОВГЗ купить, мне сказали так: "Ты ФЛП по услугам? Можешь купить на 70% от своего гривневого дохода по ФЛП за два (!) последних года. Только своего. Что ты там раньше отложил не имеет значения. Не нравятся такие ограничения? Иди в другой банк покупать. Доходили слухи, что в других банках менее жёстко. А у нас покупают такие, у которых есть справка о доходе за один последний год на всю сумму покупки"Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.