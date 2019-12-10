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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:26

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят .
А шо в Довідці про доходи від Дії не відображається купон? Да ви шооо :roll: :lol:


Отображается и шо? :) А дальше конкретный банк отказывается ее принимать.В том и проблема.

Ключевое выше написали, с которым полностью согласен:

"Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет"
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:29

  Hotab написав:
Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят :).

О какой (прядок цифр ) сумме дохода с ОВГЗ идет речь? Там сотни тысяч долларов?
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о любом.Вопрос не в суммах.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:48

  Amethyst написав:
  moveton написав:А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции
Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики :))

Именно, что кто-то может и запретить. Всё очень ситуативно. Восток может в конкретном случае и готов был принять пояснения, что это семейные сбережения с прошлых лет. А я в Привате в 2021м пытался ОВГЗ купить, мне сказали так: "Ты ФЛП по услугам? Можешь купить на 70% от своего гривневого дохода по ФЛП за два (!) последних года. Только своего. Что ты там раньше отложил не имеет значения. Не нравятся такие ограничения? Иди в другой банк покупать. Доходили слухи, что в других банках менее жёстко. А у нас покупают такие, у которых есть справка о доходе за один последний год на всю сумму покупки"
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
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