Отображается и шо? А дальше конкретный банк отказывается ее принимать.В том и проблема.
Ключевое выше написали, с которым полностью согласен:
"Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет"