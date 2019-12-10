|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:26
Отображается и шо?
А дальше конкретный банк отказывается ее принимать.В том и проблема.
Ключевое выше написали, с которым полностью согласен:
"Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет"
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1142
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:29
Hotab написав:
Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят
.
О какой (прядок цифр ) сумме дохода с ОВГЗ идет речь? Там сотни тысяч долларов?
[/quote]
о любом.Вопрос не в суммах.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1142
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:48
Amethyst написав: moveton написав:
А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции
Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики
)
Именно, что кто-то может и запретить. Всё очень ситуативно. Восток может в конкретном случае и готов был принять пояснения, что это семейные сбережения с прошлых лет. А я в Привате в 2021м пытался ОВГЗ купить, мне сказали так: "Ты ФЛП по услугам? Можешь купить на 70% от своего гривневого дохода по ФЛП за два (!) последних года. Только своего. Что ты там раньше отложил не имеет значения. Не нравятся такие ограничения? Иди в другой банк покупать. Доходили слухи, что в других банках менее жёстко. А у нас покупают такие, у которых есть справка о доходе за один последний год на всю сумму покупки"
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4697
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 07 сер, 2024 22:01
moveton написав:
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 22:18
adj написав:
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку.
Бытует мнение, что регулятор со всеми такими жалобами посылает в ... суд. Ну да, обратиться можно. И даже сразу в суд, чтобы сэкономить всем время. Вот только какие такие права у клиента банка в таком вопросе? Пункт, что банк имеет право у клиента спрашивать что угодно для уточнения его рискованности и послать его в произвольный момент по желанию левой пятки банка в типовом банковском договоре видел. Закон, что банк обязан проверять клиентов на рискованность (который о противодействии терроризму и пр.) - видел. А что банк как-то в своей бдительности ограничен - не встречал.
Или с другой стороны: пока в новостях почему-то было только одно хоть частично выигранное у банка судебное дело по поводу финмона. И то более высокий суд это решение потом отменил.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4697
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:28
adj написав: moveton написав:
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку
.
Це все одно, що пожалітися путіну на вторгнення в Україну і необгрунтовані дії його вояк, що "відверто порушує ваші права", адже НБУ і натравлює банки на такі дії
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4353
|872579
|
|
|33
|52056
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5494
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|