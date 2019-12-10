|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:26
Отображается и шо?
А дальше конкретный банк отказывается ее принимать.В том и проблема.
Ключевое выше написали, с которым полностью согласен:
"Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.
То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет"
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1142
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:29
Hotab написав:
Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят
.
О какой (прядок цифр ) сумме дохода с ОВГЗ идет речь? Там сотни тысяч долларов?
[/quote]
о любом.Вопрос не в суммах.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1142
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 11:48
Amethyst написав: moveton написав:
А потом банковский клерк эту справку принимает в расчёт подтверждённого дохода по своей инструкции
Так никто ж не запрещает дать пояснения по ЛИЧНОМУ распределению прибыли со всех своих доходов... я всегда привожу отот свой пример про накопление 10% с 10% отложеных... Банк Восток даже шото уточнял в моих расчетах... Неее, ну може и реготалы и падали со стульев в их ФинМоне, но все пока там чики-пики
)
Именно, что кто-то может и запретить. Всё очень ситуативно. Восток может в конкретном случае и готов был принять пояснения, что это семейные сбережения с прошлых лет. А я в Привате в 2021м пытался ОВГЗ купить, мне сказали так: "Ты ФЛП по услугам? Можешь купить на 70% от своего гривневого дохода по ФЛП за два (!) последних года. Только своего. Что ты там раньше отложил не имеет значения. Не нравятся такие ограничения? Иди в другой банк покупать. Доходили слухи, что в других банках менее жёстко. А у нас покупают такие, у которых есть справка о доходе за один последний год на всю сумму покупки"
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4699
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 07 сер, 2024 22:01
moveton написав:
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 22:18
adj написав:
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку.
Бытует мнение, что регулятор со всеми такими жалобами посылает в ... суд. Ну да, обратиться можно. И даже сразу в суд, чтобы сэкономить всем время. Вот только какие такие права у клиента банка в таком вопросе? Пункт, что банк имеет право у клиента спрашивать что угодно для уточнения его рискованности и послать его в произвольный момент по желанию левой пятки банка в типовом банковском договоре видел. Закон, что банк обязан проверять клиентов на рискованность (который о противодействии терроризму и пр.) - видел. А что банк как-то в своей бдительности ограничен - не встречал.
Или с другой стороны: пока в новостях почему-то было только одно хоть частично выигранное у банка судебное дело по поводу финмона. И то более высокий суд это решение потом отменил.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4699
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:28
adj написав: moveton написав:
Это общий принцип украинского финмона: каждый банк вытворяет что хочет и управы на него никакой.
Щось я сумніваюсь що управи немає, якщо грамотно вести переписку з банком і банк відверто порушує ваші права в цьому питанні, завжди можна звернутись до регулятора зі скаргою на необгрунтовані вимоги банку
.
Це все одно, що пожалітися путіну на вторгнення в Україну і необгрунтовані дії його вояк, що "відверто порушує ваші права", адже НБУ і натравлює банки на такі дії
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 13:17
Вон в соседней теме:
de Montaigne написав:
Имел сегодня опыт "предварительных ласк" с Укргазом. Имея в открытом доступе на сайте НАЗК свою декларацию, полностью покрывающую сумму заявленой покупки ОВДП на аукционе, оказалось, что для финмона Укргаза это вообще не аргумент. Просят подтвердить источник происхождения этих средств. Несмотря на мое недоумение и тот факт, что свои средства я декларирую с 2016 года, а также готовность предоставить договора депозитных счетов, открытых в разное время в разных банках, ответ Укргаза - НЕТ! Давайте договор продажи недвиги, завещание, еще какую-то хрень, вмещающуюся в квадратную голову специалиста по финмону) Короче, что-то я в печали от нашего Газа...
И это ещё, небось "покупка ОВГЗ без финмона". Но написать какую-то объяснительную и пожаловаться в НБУ, конечно, не запрещено.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4699
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4353
|872790
|
|
|33
|52064
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5497
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|