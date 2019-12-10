|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:29
Visky написав:asti
Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?
Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4073
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:43
asti написав: Visky написав:asti
Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?
Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...
Под какими санкциями мотор? Его ж уже национализиовали
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1200
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:48
WallNutPen написав: asti написав: Visky написав:asti
Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?
Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...
Под какими санкциями мотор? Его ж уже национализиовали
Это не такая быстрая процедура - там ещё суды идут...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4073
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 сер, 2024 08:07
asti написав: XXV написав:asti
Вітаю. Вдалось вивести кошти свіфтом з Райфу? Який банк обрали і чи пройшов платіж?
Поки що ні - банки або нічого не гарантують, або зразу кажуть що не будуть приймати ці гроші - а якщо й приймуть то через касу не видадуть, а заблокують.
Коротше кажучи, замкнене коло...
спробуйте Авангард транзитом, на інші.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17355
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4355
|873773
|
П'ят 09 сер, 2024 15:30
mustbe
|
|33
|52116
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5514
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|