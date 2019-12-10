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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:29

  Visky написав:asti Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?

Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:43

  asti написав:
  Visky написав:asti Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?

Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...

Под какими санкциями мотор? Его ж уже национализиовали
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:48

  WallNutPen написав:
  asti написав:
  Visky написав:asti Так наче Мотор готовий був прийняти? А держбанки як, наче через Ексім виводили?

Мотор поки що під санкціями, Ексім нічого не гарантує,
до того ж там ще й комісію ввели за зарахування.
Ідея, Біс, Альянс - відмовились...

Под какими санкциями мотор? Его ж уже национализиовали

Это не такая быстрая процедура - там ещё суды идут...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 08:07

  asti написав:
  XXV написав:asti
Вітаю. Вдалось вивести кошти свіфтом з Райфу? Який банк обрали і чи пройшов платіж?
Поки що ні - банки або нічого не гарантують, або зразу кажуть що не будуть приймати ці гроші - а якщо й приймуть то через касу не видадуть, а заблокують.
Коротше кажучи, замкнене коло... :(
спробуйте Авангард транзитом, на інші.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 14:19

Я так думаю, що краще все-ж таки через держбанки - приватні не хочуть за це діло братися бо можна таким чином потім попасти на штраф мільйонів 10-15 від НБУ.
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 14:59

  asti написав:Я так думаю, що краще все-ж таки через держбанки - приватні не хочуть за це діло братися бо можна таким чином потім попасти на штраф мільйонів 10-15 від НБУ.
Я думаю у вас навсегда желание отпадёт связываться с банками, особенно с валютой.
Игорь Алексеевич
 
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