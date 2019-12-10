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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:30

Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:54

  emeta написав:Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?

Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:03

  adj написав:
  emeta написав:Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?

Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно


395К там всего, ну Универ говорит, решайте с Новапеем
Если разрывать отношения с Новапей, то нужно ждать пока выплатятся облигации на заблокированную карту и потом уже подавать заяву?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:33

  emeta написав:
  adj написав:
  emeta написав:Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?

Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно


395К там всего, ну Универ говорит, решайте с Новапеем
Если разрывать отношения с Новапей, то нужно ждать пока выплатятся облигации на заблокированную карту и потом уже подавать заяву?

Я би дивився документи щоб зрозуміти у кого ваші облігації, і або міняти рахунок куди будуть виплати, або забирати папери на 2х інших брокерів щоб не було питань у їх фінмону (щоб було 2 рахунки по 197.5к), і там встановити два різні рахунки куди виплатити гроші після виплати від новапей.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:36

  Visky написав:
  asti написав:Я так думаю, що краще все-ж таки через держбанки - приватні не хочуть за це діло братися бо можна таким чином потім попасти на штраф мільйонів 10-15 від НБУ.
Я про це Вам і писав. Газ і Приват питали?
У Газі в мене більш як на півмільйона ОВДП - не хочу ризикувати - я вже навіть валюту там не міняю, а у Приваті нема у кого спитати))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:13

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  emeta написав:Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?

Лише новини - NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

Створила нову тему - NovaPay

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 159160161162
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