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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:30
Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?
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emeta
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Додано: Пон 12 сер, 2024 17:54
emeta написав:
Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?
Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно
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adj
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Додано: Пон 12 сер, 2024 18:03
adj написав: emeta написав:
Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?
Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно
395К там всего, ну Универ говорит, решайте с Новапеем
Если разрывать отношения с Новапей, то нужно ждать пока выплатятся облигации на заблокированную карту и потом уже подавать заяву?
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emeta
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Додано: Пон 12 сер, 2024 19:33
emeta написав: adj написав: emeta написав:
Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Так и отмораживается их финмониторинг
готов уже разорвать отношения, всё равно их никакие доки мои не удовлетворят..
Не могут ответить, что делать с облигациями Nova pay
ждать сроков? Универ отвечает, мол все вопросы к Новапей
Писать официальное письмо и относить в отделение?
Яка буде вартість облігацій? Якщо провалений фін.мон і потім виплата буде на новапей то гроші будуть заблоковані все одно. Але я думаю можна спробувати перевести частину облігацій на інших брокерів щоб сумарно не було більше 400к на брокера. Наприклад якщо там 600к облігацій то спробувати перекинути 300к на ІСУ, і 300к на Кінто (але для цього треба звертатись до брокерів і дізнаватись деталі). І це буде не безкоштовно
395К там всего, ну Универ говорит, решайте с Новапеем
Если разрывать отношения с Новапей, то нужно ждать пока выплатятся облигации на заблокированную карту и потом уже подавать заяву?
Я би дивився документи щоб зрозуміти у кого ваші облігації, і або міняти рахунок куди будуть виплати, або забирати папери на 2х інших брокерів щоб не було питань у їх фінмону (щоб було 2 рахунки по 197.5к), і там встановити два різні рахунки куди виплатити гроші після виплати від новапей.
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adj
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Додано: Пон 12 сер, 2024 19:36
Visky написав: asti написав:
Я так думаю, що краще все-ж таки через держбанки - приватні не хочуть за це діло братися бо можна таким чином потім попасти на штраф мільйонів 10-15 від НБУ.
Я про це Вам і писав. Газ і Приват питали?
У Газі в мене більш як на півмільйона ОВДП - не хочу ризикувати - я вже навіть валюту там не міняю, а у Приваті нема у кого спитати))
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Додано: Вів 13 сер, 2024 10:13
emeta написав:
Подскажите, по Novapay есть отдельная тема где то на форуме?
Лише новини - NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосункуПерші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Створила нову тему - NovaPay
З повагою,
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Ірина_
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