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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:42

  ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.

Як ви собі це уявляєте?..
Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована.
Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:59

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
а почему нет? Хочешь продавать товары и услуги безналично - принимай деньги на счет СЭПом или оплачивай эквайринг.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:01

  sergey_sryvkin написав:
  ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.

Як ви собі це уявляєте?..
Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована.
Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...

Для тех, кто предоставляет товары/услуги, всё давно представлено Приватом. Может и весной что-то добавилось, но про такое не в курсе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:43

Ну дааа, тупэ МПС придумало р2р, а вумный НБУ його забанил :mrgreen:
Amethyst
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