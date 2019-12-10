Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.
Як ви собі це уявляєте?.. Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?.. А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована. Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...
ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.
Як ви собі це уявляєте?.. Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?.. А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована. Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...