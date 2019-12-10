Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.
Як ви собі це уявляєте?.. Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?.. А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована. Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...
ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.
Як ви собі це уявляєте?.. Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?.. А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована. Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...
sergey_sryvkin написав:Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
а почему нет? Хочешь продавать товары и услуги безналично - принимай деньги на счет СЭПом или оплачивай эквайринг.
Та до чого тут хочеш не хочеш Як ви собі це технічно уявляєте, хтось відправляє гроші, отримує платіжку, квитанцію, що гроші відправлено, типу транзакція відбулася. А після цього банк-ресівер опрацьовує це три дні, і приймає рішення повернути гроші відправнику по технічним причинам (кількість транзакцій перевищено). І транзакцію скасовано. Це крах банківської системи...