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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:42

  ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.

Як ви собі це уявляєте?..
Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована.
Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:59

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
а почему нет? Хочешь продавать товары и услуги безналично - принимай деньги на счет СЭПом или оплачивай эквайринг.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:01

  sergey_sryvkin написав:
  ukr0014959 написав:Як на мене логічніше обмежувати суму та кількість зарахувань на карту.

Як ви собі це уявляєте?..
Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
А щодо кількості - хтось вам відправить сто раз по копійці, і ваша картка заблокована.
Про картки волонтерів, що збирають кошти, я взагалі мовчу...

Для тех, кто предоставляет товары/услуги, всё давно представлено Приватом. Может и весной что-то добавилось, но про такое не в курсе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:43

Ну дааа, тупэ МПС придумало р2р, а вумный НБУ його забанил :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 20:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ці 30шт на карти інших людей, чи між своїми теж?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 20:32

  chipmunk написав:Ці 30шт на карти інших людей, чи між своїми теж?

Когда ограничит - узнаем. Но до сих пор при переводе на другой банк узнать чья эта карта даже механизма не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:26

  Кащей написав:
  sergey_sryvkin написав:Купа людей відправляє гроші на вашу картку, ви їм надаєте товари/послуги, а потім ваш банк приймає рішення вам їх не зараховувати і повертає відправникам?..
а почему нет? Хочешь продавать товары и услуги безналично - принимай деньги на счет СЭПом или оплачивай эквайринг.

Та до чого тут хочеш не хочеш
Як ви собі це технічно уявляєте, хтось відправляє гроші, отримує платіжку, квитанцію, що гроші відправлено, типу транзакція відбулася. А після цього банк-ресівер опрацьовує це три дні, і приймає рішення повернути гроші відправнику по технічним причинам (кількість транзакцій перевищено). І транзакцію скасовано. Це крах банківської системи...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:36

  sergey_sryvkin написав:Це крах банківської системи...

Ну и что? Он уже больше полутора лет по этой причине, как произошёл. Живём как-то.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:56

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Це крах банківської системи...

Ну и что? Он уже больше полутора лет по этой причине, как произошёл. Живём как-то.


Не могу НЕ процитировать героя Гафта в к/ф "Гараж": " (как с мужем-то Вы живете?) Это же НЕ жизнь, а именины сердца!"

Лучше покойного Кузьмы в песне "По-мойому, чувак, нас кинули!" и НЕ скажешь: "...втікнем хто куди! Хай шукає щастя інший хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють!..."
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