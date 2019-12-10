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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:16

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:18

  Игорь Алексеевич написав:А чего ссоритесь, что то доказываете про переводы 100+.?
Уже приняли и поздно пить боржоми. Надо вести дискусию, какие есть др. схемы.


говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
https://www.youtube.com/watch?v=IG5-YWjQelc
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:27

  Миша-клиент написав:
  Игорь Алексеевич написав:А чего ссоритесь, что то доказываете про переводы 100+.?
Уже приняли и поздно пить боржоми. Надо вести дискусию, какие есть др. схемы.


говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
https://www.youtube.com/watch?v=IG5-YWjQelc


Значит завтра примут. Нас типа спрашивать будут?. Можем на форуме повозмущаться, др. другу что то доказывать а 100+ уже практически в действии.
Опять нал из руки в руки
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:33

  greenozon написав:


Мне больше нравится этот в/ролик времен Илловайска, аж до мурашек по коже (хотя только сейчас обратил внимание, что он лугандонский, сорри):
https://www.youtube.com/watch?v=WiY-Um6r62A
Миша-клиент
 
Повідомлень: 615
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Подякував: 12 раз.
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