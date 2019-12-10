говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 сер, 2024 10:18
говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
Додано: Чет 15 сер, 2024 10:27
Значит завтра примут. Нас типа спрашивать будут?. Можем на форуме повозмущаться, др. другу что то доказывать а 100+ уже практически в действии.
Опять нал из руки в руки
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:13
Панове, підкажіть будь-ласка, а постанова НБУ номер 60 від 23.03.2022 про спрощений порядок фінмоніторингу при купівлі військових ОВДП вже не діє? Якого біса державні банки вимагають джерела походження коштів всупереч цій постанові?
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:27
de Montaigne вимагають для покупки ОВДП? Для того щоб постанова діяла це треба спец. рахунок якийсь, який виключно під покупку ОВДП буде, таке взагалі у когось є? Було лише під нульову декларацію і то не у всіх банків.
Ну і питання виводу цих коштів теж не закрите, купити то ви купите, а далі після виплати що? Проценти ваші, а тіло?
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:31
А оно точно "всупереч"? Например, эта постанова разрешает банкам не проверять происхождение денег при зачислении на "рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації"", но если клиент пополняет свой обычный личный счёт, а с него уже покупает, то пополнение этого счёта уже к постанове не относится.
А кроме того постанова так обтекаемо сформулирована, что не сказать, что запрещает финмон. Разрешает его не проводить в определённых случаях, но не то, чтобы однозначно обязывает банки принимать деньги без проверки.
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:41
Як кажуть на гуцульщині: "Я в шокові"...
У боксі є єдине правило - ніколи не став на білого хлопця.
В інвестиціях теж одне - ніколи не інвестуй в Україну
Додано: Чет 15 сер, 2024 16:05
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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