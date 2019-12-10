Додано: Чет 15 сер, 2024 17:45

НИКАКИХ

НИКАКИХ

За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларовдокументов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии такжеподтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали.Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности? Как председатели правления государственных банков сваливали в ту же Австрию с десятками и сотнями миллионов распиленных бюджетных средств?Господа! Не инвестируйте в Украину никогда и ни при каких условиях! Если Вам отшибло память за банкопад 2025-2016 г.г., за отжатие акций у миноритарных инвесторов Нафтогаза по одному росчерку пера Зеленского; если Вас ничему не научил дичайший рекет Веревского (поляки до сих пор в прострации от бесстрашия наших мошенников:); если вы прошли мимо сегодняшних новостей о "деталях" реструктуризации Евробондов Украины, то я, право, не знаю к чему более апеллировать и чем убеждать.Впрочем, каждому свое, а умному достаточно.