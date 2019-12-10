говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 сер, 2024 10:18
говорят, ЕЩЕ НЕ приняли:
Додано: Чет 15 сер, 2024 10:27
Значит завтра примут. Нас типа спрашивать будут?. Можем на форуме повозмущаться, др. другу что то доказывать а 100+ уже практически в действии.
Опять нал из руки в руки
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:13
Панове, підкажіть будь-ласка, а постанова НБУ номер 60 від 23.03.2022 про спрощений порядок фінмоніторингу при купівлі військових ОВДП вже не діє? Якого біса державні банки вимагають джерела походження коштів всупереч цій постанові?
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:27
de Montaigne вимагають для покупки ОВДП? Для того щоб постанова діяла це треба спец. рахунок якийсь, який виключно під покупку ОВДП буде, таке взагалі у когось є? Було лише під нульову декларацію і то не у всіх банків.
Ну і питання виводу цих коштів теж не закрите, купити то ви купите, а далі після виплати що? Проценти ваші, а тіло?
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:31
А оно точно "всупереч"? Например, эта постанова разрешает банкам не проверять происхождение денег при зачислении на "рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації"", но если клиент пополняет свой обычный личный счёт, а с него уже покупает, то пополнение этого счёта уже к постанове не относится.
А кроме того постанова так обтекаемо сформулирована, что не сказать, что запрещает финмон. Разрешает его не проводить в определённых случаях, но не то, чтобы однозначно обязывает банки принимать деньги без проверки.
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:41
Як кажуть на гуцульщині: "Я в шокові"...
У боксі є єдине правило - ніколи не став на білого хлопця.
В інвестиціях теж одне - ніколи не інвестуй в Україну
Додано: Чет 15 сер, 2024 16:05
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:21
А в чём конкретно претензия? Если на IBKR или FF инвестировать в другие страны, то точно так же потребуют, как минимум, справку о доходах и хорошо, если не подтверждение, что доходы действительно легальные, а не только налоги с них уплачены. Или в это тоже инвестировать нельзя и только крипта и колумбийские наркотики достойны?
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:45
moveton
За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларов НИКАКИХ документов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии также НИКАКИХ подтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали.
Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности? Как председатели правления государственных банков сваливали в ту же Австрию с десятками и сотнями миллионов распиленных бюджетных средств?
Господа! Не инвестируйте в Украину никогда и ни при каких условиях! Если Вам отшибло память за банкопад 2025-2016 г.г., за отжатие акций у миноритарных инвесторов Нафтогаза по одному росчерку пера Зеленского; если Вас ничему не научил дичайший рекет Веревского (поляки до сих пор в прострации от бесстрашия наших мошенников:
Впрочем, каждому свое, а умному достаточно.
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