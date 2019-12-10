Додано: Чет 15 сер, 2024 18:25

de Montaigne написав: moveton

За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларов НИКАКИХ документов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии также НИКАКИХ подтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали. За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларовдокументов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии такжеподтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали.

de Montaigne написав: Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности? Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности?

У меня несколько обратный опыт. У FF прямо в интерфейсе написан чему равен у этого клиента "account top up limit". И он по-умолчанию не особенно большой. Кажется, 50к евро. Документы не требует. Просто больше этой суммы денег не примет. Ну так и украинский финмон при покупке ОВГЗ в таком смысле документв не требует. Про IBKR слышал, что кому как повезёт. Жёстко ничего не прописано, но могут и попросить. Литовский Paysera за открытие счетов и за заведение на них денег особых документов не просил, а вот за поднятие лимита вывода с умолчательных 1700 евро в месяц - очень даже. Про Испанию много читал, что блокируют счета за поступление даже небольших сумм, которые банку вдруг показались подозрительными, а разблокировка потом годами. Может в Австрии, Латвии и Румынии и иначе принято. Но там я даже не знаю, как онлайново счета открывать.Я правильно понимаю, что "шелупонь" - это НБУ? Именно он банки дрючит за недостаточно активное соблюдение закона о противодействии финансированию терроризма. Менее статусным банкам этот финмон только лишний геморрой и прямые и косвенные убытки. Они им занимаются только потому, что платить штрафы НБУ - это ещё дороже. Спросить НБУ, как он дерибанил с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности - это поддерживаю. Но к инвестициям это относится довольно отдалённо.