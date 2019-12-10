RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:25

  de Montaigne написав:moveton
За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларов НИКАКИХ документов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии также НИКАКИХ подтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали.

У меня несколько обратный опыт. У FF прямо в интерфейсе написан чему равен у этого клиента "account top up limit". И он по-умолчанию не особенно большой. Кажется, 50к евро. Документы не требует. Просто больше этой суммы денег не примет. Ну так и украинский финмон при покупке ОВГЗ в таком смысле документв не требует. Про IBKR слышал, что кому как повезёт. Жёстко ничего не прописано, но могут и попросить. Литовский Paysera за открытие счетов и за заведение на них денег особых документов не просил, а вот за поднятие лимита вывода с умолчательных 1700 евро в месяц - очень даже. Про Испанию много читал, что блокируют счета за поступление даже небольших сумм, которые банку вдруг показались подозрительными, а разблокировка потом годами. Может в Австрии, Латвии и Румынии и иначе принято. Но там я даже не знаю, как онлайново счета открывать.

  de Montaigne написав:Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности?

Я правильно понимаю, что "шелупонь" - это НБУ? Именно он банки дрючит за недостаточно активное соблюдение закона о противодействии финансированию терроризма. Менее статусным банкам этот финмон только лишний геморрой и прямые и косвенные убытки. Они им занимаются только потому, что платить штрафы НБУ - это ещё дороже. Спросить НБУ, как он дерибанил с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности - это поддерживаю. Но к инвестициям это относится довольно отдалённо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4725
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:Про IBKR слышал, что кому как повезёт.

Саме так, на реддіті є пости коли ІБ приходить з запитаннями, тоді вже без документів не викрутишся, так само як і з нашими банками. Просто там ліміти інші, і невідомо чи не зможуть запитати в момент коли буде вивід грошей. Без документів я би на захід теж не ліз, краще вже купити квартиру дві, продати їх щоб були документи і потім йти з чистою душою куди хочеш, хоч в ОВДП, щоб в ІБ
adj
 
Повідомлень: 647
З нами з: 08.04.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 435, 436, 437
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4364 875810
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 15:31
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 52161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.