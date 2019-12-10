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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:25

  de Montaigne написав:moveton
За Фридом не скажу, а вот Интерактив брокерс при заведении суммы около 150 тыс. долларов НИКАКИХ документов происхождения средств не затребовал. Так же, как и Экзанте (правда на несколько меньшую сумму). Боюсь Вас расстроить, но австрийские банки, банки Латвии и Румынии также НИКАКИХ подтверждающих документов при открытии счетов и зачислении средств от гражданина Украины не требовали.

У меня несколько обратный опыт. У FF прямо в интерфейсе написан чему равен у этого клиента "account top up limit". И он по-умолчанию не особенно большой. Кажется, 50к евро. Документы не требует. Просто больше этой суммы денег не примет. Ну так и украинский финмон при покупке ОВГЗ в таком смысле документв не требует. Про IBKR слышал, что кому как повезёт. Жёстко ничего не прописано, но могут и попросить. Литовский Paysera за открытие счетов и за заведение на них денег особых документов не просил, а вот за поднятие лимита вывода с умолчательных 1700 евро в месяц - очень даже. Про Испанию много читал, что блокируют счета за поступление даже небольших сумм, которые банку вдруг показались подозрительными, а разблокировка потом годами. Может в Австрии, Латвии и Румынии и иначе принято. Но там я даже не знаю, как онлайново счета открывать.

  de Montaigne написав:Как Вы полагаете, почему вся шелупонь банковская так резво стала предьявлять за чистоту денег? Может быть стоило спросить ИХ САМИХ, как они после начала войны деребанили с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности?

Я правильно понимаю, что "шелупонь" - это НБУ? Именно он банки дрючит за недостаточно активное соблюдение закона о противодействии финансированию терроризма. Менее статусным банкам этот финмон только лишний геморрой и прямые и косвенные убытки. Они им занимаются только потому, что платить штрафы НБУ - это ещё дороже. Спросить НБУ, как он дерибанил с НБУ сертификаты с нереальными ставками доходности - это поддерживаю. Но к инвестициям это относится довольно отдалённо.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:Про IBKR слышал, что кому как повезёт.

Саме так, на реддіті є пости коли ІБ приходить з запитаннями, тоді вже без документів не викрутишся, так само як і з нашими банками. Просто там ліміти інші, і невідомо чи не зможуть запитати в момент коли буде вивід грошей. Без документів я би на захід теж не ліз, краще вже купити квартиру дві, продати їх щоб були документи і потім йти з чистою душою куди хочеш, хоч в ОВДП, щоб в ІБ
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:34

Переказ з закордону від чоловіка до дружини

Я попав з дружиною на Фінмон.
Є в мене рахунок у латвійському банку вже більше 15 років. Там тримав доходи та робив накопичення з часів свого проживання в Латвій та США.
Зараза за сімейними обставинам вирішив перевести частину у України на дружину (прізвище у нас одне).
В Україну зроби в кілька переказів в різні банки: два перекази по 30000 EUR в банки “П” і банк “У” в липні. Призначення платежу “private transfer”. Обидва банки – з іноземними капіталом/власниками з топ 10. У кожного з банків були питання, вирішилось відписками-поясненнями і телефонними розмовами, свідоцтвом про одруження, виписками з банку відправника за період коти були там надходження (2011-2013).
В серпні зробив переказ 12000 EUR в третій банк (приватний банк без іноземного капіталу) . Переказ зарахували і одразу “обмежили використання рахунку”. С банком – тільки переписка. Виписи з банку і свідоцтво – замало. Пояснення – замало. Відверто кажучи, хочеться їх послати.
Пишуть:
Нагадуємо, що відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 15 Закону Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

І тут питання таке: які взагалі дій банка якщо банк вважає що їм не вистачає документів і переказ з закордону для суми в 12000 EUR. Чи зобов’язані вони повернути кошти відправнику? Чи треба у банка вимагати повернення коштів відправнику.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Шо за банки хотілося б знати.Чого їх приховувати.
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