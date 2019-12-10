Додано: Суб 24 сер, 2024 14:34

Нагадуємо, що відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 15 Закону Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Я попав з дружиною на Фінмон.Є в мене рахунок у латвійському банку вже більше 15 років. Там тримав доходи та робив накопичення з часів свого проживання в Латвій та США.Зараза за сімейними обставинам вирішив перевести частину у України на дружину (прізвище у нас одне).В Україну зроби в кілька переказів в різні банки: два перекази по 30000 EUR в банки “П” і банк “У” в липні. Призначення платежу “private transfer”. Обидва банки – з іноземними капіталом/власниками з топ 10. У кожного з банків були питання, вирішилось відписками-поясненнями і телефонними розмовами, свідоцтвом про одруження, виписками з банку відправника за період коти були там надходження (2011-2013).В серпні зробив переказ 12000 EUR в третій банк (приватний банк без іноземного капіталу) . Переказ зарахували і одразу “обмежили використання рахунку”. С банком – тільки переписка. Виписи з банку і свідоцтво – замало. Пояснення – замало. Відверто кажучи, хочеться їх послати.Пишуть:І тут питання таке: які взагалі дій банка якщо банк вважає що їм не вистачає документів і переказ з закордону для суми в 12000 EUR. Чи зобов’язані вони повернути кошти відправнику? Чи треба у банка вимагати повернення коштів відправнику.