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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 сер, 2024 01:01
adj написав:
Тому що банківська виписка це про рух грошей, а контракт/інвойс це про пояснення за що гроші. У мене в європі блокували операцію (поповнення) поки не надав контракт і інвойс від контр-агента. Щось в них затрігерило таку перевірку операції. Надав і без ніяких розмов з людиною через пару днів все розблокували і зарахували гроші.
Але живучи в Україні ніхто не буде вірити простим пдфкам, нажаль тут кожен другий це брехун і тому такі жорсткі правила тепер. Немає довіри до клієнта поки він не доведе що він чесний, а за кордоном навпаки, тобі вірять поки не піймають на брехні.
У том-то і річ, що контракт, це теж PDF файл. Я працюю в IT з замовниками з США. У мене з 2009 року не було жодного контракту на фізичному папері. Всі контракти - через PDF. Підпис - просто вставка малюнку з фізичного підпису. І тільки останній - прийшов з цифровим підписом, але мого кваліфіковано цифровим підпису не вимагали, просто був підписаній через self-підпис в Adobe. В підсумку, контракт де факто без цифрових підписів з обох сторін .
Цікаво, що в українському банку, де мій ФОП, у мене останній раз питали про контракт десь у 2019 році. Про інвойси теж не питають.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 01:09
Hotab написав:
Але я завжди думав, що якщо я принесу кудись 100-150-200 кує налу, то просто ок5-,ок-7, та витяги з банківського додатку буде (це все є в електронному вигляді і за секунди витягується) буде достатньо.
Увы, нет. Если это самое "кудысь" подозревает, что пусть налоги были и уплачены, но сами деньги, например, от торговли наркотиками. И тут наступает самый злобный вариант финмона: не просто KYC (know your customer), а KYT (know your transaction). Выдумано не у нас, но у нас сейчас любят до него доводить почаще, чем в более благополучных странах. Для общего развития можно посмотреть:
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