Додано: Чет 29 сер, 2024 21:31

Прийшла така думка, що припинення ділових відносин означає, що умови будь-якого договору між сторонами втрачають силу. Відтоді в сторін лишаються лише майнові зобов'язання, які належить погасити в звичний для даної сфери діяльності спосіб. Ніякі комісії, пені або штрафи, що прописані в договорі, застосовуватись не можуть, втім можуть бути витребувані компенсації, що прописані в законах і кодексах за неналежне виконання обов'язків боржником (яка б це сторона не була). Також в судовому порядку може бути стягнуте відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням обов'язків, але шкоду, на відміну від штрафів, необхідно довести в суді. Вибіркове припинення виконання договору -- це нонсенс, якому повинна дати належну оцінку судова влада (але це не означає, що вона це зробить). З цього випливає, що не тільки комісії з договору не можуть бути законно стягнуті за умовами договору, але й будь-які супутні витрати, пов'язані з погашенням зовоб'язання, наприклад, комісії за переказ СВІФТ (крім комісій за зарахування коштів, звісно), повинен нести саме платник, в даному випадку - банк, бо це тепер ЙОГО обов'язок погасити своє зобов'язання.



Але якщоб все це можна було б донести до вуха законодавців, регуляторів та суддів...