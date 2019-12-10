Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
Сплачувати у безготівковій формі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:51
Сплачувати у безготівковій формі
Додано: Сер 11 вер, 2024 06:56
Робити заощадження у готівці / платити готівкою/ не платити карткою / сплатити комунальні, штрафи, податки, навчання.
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