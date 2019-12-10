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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:51



Сплачувати у безготівковій формі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 06:56

  Investor_K написав:


Сплачувати у безготівковій формі

Робити заощадження у готівці / платити готівкою/ не платити карткою / сплатити комунальні, штрафи, податки, навчання.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24

А Банк, Райф - эти банки самые хреновые по фину. Пролестал сообщения на минфине, только про них и пишут люди в посл. время. Глючат и потом им по барабану все подвержд. документы. Если кто то думает, что положил депозит и не будет потом проблем, то ошибаются. Проблемы у всех.
Игорь Алексеевич
 
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