Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
Сплачувати у безготівковій формі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:51
Сплачувати у безготівковій формі
Додано: Сер 11 вер, 2024 06:56
Робити заощадження у готівці / платити готівкою/ не платити карткою / сплатити комунальні, штрафи, податки, навчання.
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24
А Банк, Райф - эти банки самые хреновые по фину. Пролестал сообщения на минфине, только про них и пишут люди в посл. время. Глючат и потом им по барабану все подвержд. документы. Если кто то думает, что положил депозит и не будет потом проблем, то ошибаются. Проблемы у всех.
Додано: Чет 12 вер, 2024 14:06
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
а есть какие-то примерные мысли, с какой суммы оборота по карте может заинтересовать финмон, если к примеру обороты 60-70к в месяц не переживать или не факт ?
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