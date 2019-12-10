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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:51



Сплачувати у безготівковій формі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 06:56

  Investor_K написав:


Сплачувати у безготівковій формі

Робити заощадження у готівці / платити готівкою/ не платити карткою / сплатити комунальні, штрафи, податки, навчання.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24

А Банк, Райф - эти банки самые хреновые по фину. Пролестал сообщения на минфине, только про них и пишут люди в посл. время. Глючат и потом им по барабану все подвержд. документы. Если кто то думает, что положил депозит и не будет потом проблем, то ошибаются. Проблемы у всех.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:06

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

а есть какие-то примерные мысли, с какой суммы оборота по карте может заинтересовать финмон, если к примеру обороты 60-70к в месяц не переживать или не факт ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:11

  S i m написав:а есть какие-то примерные мысли, с какой суммы оборота по карте может заинтересовать финмон, если к примеру обороты 60-70к в месяц не переживать или не факт ?

как бы много раз писали, что очень зависит от вашей анкеты и что о вас знает банк. Для студента или пенса чьи обороты и 5к не достигали - 60-70к вполне могут возбудить финмон, ну а если ваши белые доходы которые постоянно видит банк 100к+ то конечно можно не переживать ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:37

  S i m написав:а есть какие-то примерные мысли, с какой суммы оборота по карте может заинтересовать финмон, если к примеру обороты 60-70к в месяц не переживать или не факт ?
смотря какой банк и какой доход вы заявили. Предполложим заявили в анкете 50тыс в мес доход, а проходят по карте 40тыс в мес. Вроде вае в норме, но фин может глюкнуть. Начнутся вопросы, справки о з.плате. Вы пртратили вроде меньше, но у фина своя,математика - питание, ком.усл. и т.д. Да плюс как Райф работает не 400тыс в месяц а сумирует все суммы ежемесячно и как только загорится красным общая сумма 400тыс, то сразу глюк - фин - документы.
Игорь Алексеевич
 
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