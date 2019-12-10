Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
Сплачувати у безготівковій формі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 15:51
Сплачувати у безготівковій формі
Додано: Сер 11 вер, 2024 06:56
Робити заощадження у готівці / платити готівкою/ не платити карткою / сплатити комунальні, штрафи, податки, навчання.
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24
А Банк, Райф - эти банки самые хреновые по фину. Пролестал сообщения на минфине, только про них и пишут люди в посл. время. Глючат и потом им по барабану все подвержд. документы. Если кто то думает, что положил депозит и не будет потом проблем, то ошибаются. Проблемы у всех.
Додано: Чет 12 вер, 2024 14:06
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
а есть какие-то примерные мысли, с какой суммы оборота по карте может заинтересовать финмон, если к примеру обороты 60-70к в месяц не переживать или не факт ?
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:11
как бы много раз писали, что очень зависит от вашей анкеты и что о вас знает банк. Для студента или пенса чьи обороты и 5к не достигали - 60-70к вполне могут возбудить финмон, ну а если ваши белые доходы которые постоянно видит банк 100к+ то конечно можно не переживать
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:37
смотря какой банк и какой доход вы заявили. Предполложим заявили в анкете 50тыс в мес доход, а проходят по карте 40тыс в мес. Вроде вае в норме, но фин может глюкнуть. Начнутся вопросы, справки о з.плате. Вы пртратили вроде меньше, но у фина своя,математика - питание, ком.усл. и т.д. Да плюс как Райф работает не 400тыс в месяц а сумирует все суммы ежемесячно и как только загорится красным общая сумма 400тыс, то сразу глюк - фин - документы.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 01:14
та это в принципе понятно, но у финмона же пути господни неисповедимы, просто спросил мнение общественности, типа соц опрос ...
Додано: П'ят 13 вер, 2024 01:21
тот же, что и вас блокнул, ну и не только он, если бы я помнил, что на тот момент мне пришло в голову им заявить...
а кто ещё суммирует как райф ?! пумба вроде раньше так же делала, но их вроде попустило...
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:07
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
рада в прошлом году точно суммировала. Но там другое "накопление" - каждому клиенту они рассчитывали годовой размер оборотов и при его превышении останавливали проведение операций (даже входящих) до предоставления доков и обьяснений. У меня оказывается был лимит 800к при попытке внести 100К - касса послала к менеджерам - те сказали финмон деньги не возьмем - дайте то, то и то. После предоставления - в течении получаса все заработало и сообщили что до конца года мой накопительный лимит поднят с 800к до 1,5м
Додано: Суб 14 вер, 2024 21:25
Все залежить від анкетних даних.
Думаю, ніхто їх не перевіряє, можете заявити що ви директор Чорного моря із доходом в мільйон, та і все, питань не буде.
Якщо ваш оборот вилізе за анкетні дані, тоді їх треба буде змінювати. Можливо якісь документи показувати.
Щодо того що там райф "сумміруєт" - гадки не маю, в них зручний банкомат на поповнення, що працює цілодобово, тому частенько користуюсь. Суми далеко за 400к, ніхто ніколи не турбував. Та і валюту колись можна було купляти по 400к на день у касі, теж без жодних питань.
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