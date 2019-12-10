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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 06:36

Глобус

Якщо треба було більше ніж 400к грн на обмін на касі допоможуть. Не за 1 прихід,проте в один день без валюти не відпустять), так само не буде проблем в майбутньому.
sens
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  #<1 ... 165166167168
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