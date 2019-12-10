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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 вер, 2024 06:36
Глобус
Якщо треба було більше ніж 400к грн на обмін на касі допоможуть. Не за 1 прихід,проте в один день без валюти не відпустять), так само не буде проблем в майбутньому.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:45
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Смотрю опять НБУ оштрафовал несколько банков на 10 млн. по поводу финмониторинга.Соответственно банки ещё больше будут щемить клиентов.У них и сейчас то реально очередь на разблокировку/возврат денег месяцами длится, а дальше что, годами свои деньги забирать?Не, ну банкам то спешить некуда: деньги получается нахаляву у них, санкций нет за невозврат и штрафы у некоторых.Для них минусов нет от блокировки.Чего б не блокировать.
Покупал овгз.Обороты немаленькие были.Буду сворачивать всё это дело.Как то не хочется в один прекрасный момент не иметь доступ к своим деньгам.И потом выбивать их.Короче, "покупайте овгз, ваш вклад в поддержку государства", ага, щасс...
Деньги в банках уже реально страшно держать.Исчез главный фактор банковской системы - свободная доступность к своим деньгам.Прикол что деньги из лопнувшего банка получишь быстрее чем из действующего если что.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:39
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Раньше тема №1 была про ФГ. А теперь про фин. Здесь как то вяло про это пишут, а на мин. фине каждый день про блокировку от фина и всех клиентов посылают в ж. с документами, даже с офиц. доходами. Просто блокируют и мотрозятся.
Начинают поднимать аекеты пяти летней давности, где все указывали доход в мес 10-20 тыс. А сегодня 20 тыс - это мелочь, но они спецом поднимают анкеты для блока.
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