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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 06:36

Глобус

Якщо треба було більше ніж 400к грн на обмін на касі допоможуть. Не за 1 прихід,проте в один день без валюти не відпустять), так само не буде проблем в майбутньому.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Смотрю опять НБУ оштрафовал несколько банков на 10 млн. по поводу финмониторинга.Соответственно банки ещё больше будут щемить клиентов.У них и сейчас то реально очередь на разблокировку/возврат денег месяцами длится, а дальше что, годами свои деньги забирать?Не, ну банкам то спешить некуда: деньги получается нахаляву у них, санкций нет за невозврат и штрафы у некоторых.Для них минусов нет от блокировки.Чего б не блокировать.

Покупал овгз.Обороты немаленькие были.Буду сворачивать всё это дело.Как то не хочется в один прекрасный момент не иметь доступ к своим деньгам.И потом выбивать их.Короче, "покупайте овгз, ваш вклад в поддержку государства", ага, щасс...

Деньги в банках уже реально страшно держать.Исчез главный фактор банковской системы - свободная доступность к своим деньгам.Прикол что деньги из лопнувшего банка получишь быстрее чем из действующего если что.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:рикол что деньги из лопнувшего банка получишь быстрее чем из действующего если что.
Раньше тема №1 была про ФГ. А теперь про фин. Здесь как то вяло про это пишут, а на мин. фине каждый день про блокировку от фина и всех клиентов посылают в ж. с документами, даже с офиц. доходами. Просто блокируют и мотрозятся.
Начинают поднимать аекеты пяти летней давности, где все указывали доход в мес 10-20 тыс. А сегодня 20 тыс - это мелочь, но они спецом поднимают анкеты для блока.
А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 09:44

В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

https://minfin.com.ua/2024/09/20/134793898/
Игорь Алексеевич
 
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