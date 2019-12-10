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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 166167168169>
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 06:36

Глобус

Якщо треба було більше ніж 400к грн на обмін на касі допоможуть. Не за 1 прихід,проте в один день без валюти не відпустять), так само не буде проблем в майбутньому.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Смотрю опять НБУ оштрафовал несколько банков на 10 млн. по поводу финмониторинга.Соответственно банки ещё больше будут щемить клиентов.У них и сейчас то реально очередь на разблокировку/возврат денег месяцами длится, а дальше что, годами свои деньги забирать?Не, ну банкам то спешить некуда: деньги получается нахаляву у них, санкций нет за невозврат и штрафы у некоторых.Для них минусов нет от блокировки.Чего б не блокировать.

Покупал овгз.Обороты немаленькие были.Буду сворачивать всё это дело.Как то не хочется в один прекрасный момент не иметь доступ к своим деньгам.И потом выбивать их.Короче, "покупайте овгз, ваш вклад в поддержку государства", ага, щасс...

Деньги в банках уже реально страшно держать.Исчез главный фактор банковской системы - свободная доступность к своим деньгам.Прикол что деньги из лопнувшего банка получишь быстрее чем из действующего если что.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:рикол что деньги из лопнувшего банка получишь быстрее чем из действующего если что.
Раньше тема №1 была про ФГ. А теперь про фин. Здесь как то вяло про это пишут, а на мин. фине каждый день про блокировку от фина и всех клиентов посылают в ж. с документами, даже с офиц. доходами. Просто блокируют и мотрозятся.
Начинают поднимать аекеты пяти летней давности, где все указывали доход в мес 10-20 тыс. А сегодня 20 тыс - это мелочь, но они спецом поднимают анкеты для блока.
А банка стала лидером по блоку денег. Блок и всё - морозятся, отключают от системы и приложения. Общаться вынуждают только с исками с суде. И суммы там не космос, у людей блокируют и 3 и 5 тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 09:44

В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

https://minfin.com.ua/2024/09/20/134793898/
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:46

  Игорь Алексеевич написав:В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

https://minfin.com.ua/2024/09/20/134793898/


треба залишати картки для цільових зарахувань
кредитну поповнювати особисто на касі
будь-які зарахування отримувати на цифрові гаманці
витрачати на всіляких АЛІ з цифрового гаманця на будь-які потрібні речі
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:51

  Игорь Алексеевич написав:В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

https://minfin.com.ua/2024/09/20/134793898/

Самое в этом всём печальное, что большинство из описанных ситуаций не имеет отношения к "легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Вообще не имеет. Когда кто-то получил доход, и не задекларировал его, это ещё не значит, что доход получен преступным путем. Вывод денег с различных криптобирж также не является преступлением. Просто вместо задекларированных целей этот закон используется для контроля уплаты налогов, причем за ваши же деньги. Хотя это обязана делать налоговая служба, состоящая на обеспечении государства.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:56

M-Audio це просто закон так називається. Але по факту всі ці процедури це відмивання грошей. Відмивання бо гроші попадають в банківську систему і циркулюють на рівні з легальними. А нелегальні бо з них не були сплачені податки. Мутняки у всьому світі за кеш, навіть у простих людей, це тут просто Р2Р переросло в щось збочене коли більшість платежів це були ліві гроші за ліві послуги з яких не платились податки. Ясно що державі проблеми таких агентів не цікаві, нульова декларація вже була, далі будуть тільки крутити гайки. Грошей немає, МВФ щось дає але навіть цього недостатньо. У кого немає довідки про доходи - знімайте по трохи гроші. Або купляйте нерухомість, потім продасте будете мати папірчик.
Востаннє редагувалось adj в Нед 22 вер, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:58

  M-Audio написав:
  Игорь Алексеевич написав:В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

https://minfin.com.ua/2024/09/20/134793898/

Самое в этом всём печальное, что большинство из описанных ситуаций не имеет отношения к "легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Вообще не имеет. Когда кто-то получил доход, и не задекларировал его, это ещё не значит, что доход получен преступным путем. Вывод денег с различных криптобирж также не является преступлением. Просто вместо задекларированных целей этот закон используется для контроля уплаты налогов, причем за ваши же деньги. Хотя это обязана делать налоговая служба, состоящая на обеспечении государства.

+100. Полностью с Вами согласен. Под шумок банки пользуются средствами клиентов и ссылаются на распоряжение НБУ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:37

>>>треба залишати картки


Треба просто платити податки.
В нашій країні вартість більш-менш комфортного життя починається з 1 кує на одного, та 2 та більше на сімʼю.
І за витрату цих коштів , сплату податків з походження цих грошей, держава питань не ставить жодних. Купуй їжу в супермаркетах за нал, те саме за бензин, СТО , відпочинок.
А якщо публіка тут пише, що у них є ще додаткові гроші, і за їх походження держава ставить питання , то тоді у мене питання: а з яких сум ви взагалі сплатили податки?? Вам несплачених податків з доходів в 1-2 куя недостатньо?? Ви хотіли б не платити з сум 3..5..10 кує??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Hotab написав:Треба просто платити податки.
Налоги народ начнёт полностью оплачивать, когда увидет, что нет коррупции во власти, а бизнес не жмут. А пока если банки начнут массово всех блокировать, то народ быстро перейдёт в нал или найдёт др. пути обхода работать без банковского надзора.
Игорь Алексеевич
 
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