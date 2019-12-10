Додано: Нед 22 вер, 2024 21:38



Налоги народ начнёт полностью оплачивать, когда увидет, что нет коррупции во власти,







С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?







а то "если клиенты будут знать правила то будут обходить их





Коррупция в той или иной степени есть в любой стране.Но ее наличие является поводом (не причиной!! Причины гораздо глубже) не платить налоги только у нас.Можете жить лишь в кеше - вперед. Меньше будет нытья здесь. Но не не сможете вы так жить.И все же было бы интересно, кому здесь не хватает 1-2 куе в месяц без налогов, которые легко скрыть и не платить. Неужели скрывать хочется больше? Неужели хотя бы 50/50% от доходов платить/не платить - это недостаточно??Вас что именно возмущает?Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?А какая вам разница, кто вам ставит эти вопросы, если у вас на них есть ответы?Или ответов все же нет, и проблема лишь в вас?Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.