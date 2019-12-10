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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 вер, 2024 20:58
Hotab написав:
>>>треба залишати картки
Треба просто платити податки.
В нашій країні вартість більш-менш комфортного життя починається з 1 кує на одного, та 2 та більше на сімʼю.
І за витрату цих коштів , сплату податків з походження цих грошей, держава питань не ставить жодних. Купуй їжу в супермаркетах за нал, те саме за бензин, СТО , відпочинок.
А якщо публіка тут пише, що у них є ще додаткові гроші, і за їх походження держава ставить питання , то тоді у мене питання: а з яких сум ви взагалі сплатили податки?? Вам несплачених податків з доходів в 1-2 куя недостатньо?? Ви хотіли б не платити з сум 3..5..10 кує??
С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?
Просто получается парадоксальная ситуация когда у налоговой вопросов нет по поводу налогов, а у банка есть и он не может определиться что он таки хочет.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:36
Проблема в том что условия игры с какого-то момента оказались в одни ворота - клиент всегда не прав.И условия нифига не прозрачные.Виноват в этом НБУ.Должны быть четкие сроки рассмотрения и возврата денег.Например в течение трёх дней обязательный возврат денег если банк не устраивают документы.Возврат денег в полном объеме, а не фактически их частичная конфискация.Ну и в конце концов, если банк не возвращает деньги клиенту то получается банк подозревает его в правонарушении.То есть должно быть тогда обязательное обращение в правоохранительные органы.
Да и вообще, должны быть четкие критерии исключительно по которым блокируются средства.А не мы "так решили и ничего пояснять не обязаны", а то "если клиенты будут знать правила то будут обходить их"(то есть соблюдать!). Давайте тогда налоговое законодательство засекретим что б не было оптимизации налогов.Или уголовный кодекс, а тот привыкли соблюдать.Правилами дорожного движения тоже засекретить, а то тож все знают.А так полицейский сказал что ты нарушил - изволь заплатить.А что именно нарушил "не обязаны пояснять".Профит.
Короче с таким подходом активных пользователей банков со временем выжмут из банковской системы.В нал, крипту и т.п.Одни зарплатники останутся.И получится как обычно у нас, вроде как боролись с черным рынком, а по факту наоборот стимулировали.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:38
Игорь Алексеевич
Налоги народ начнёт полностью оплачивать, когда увидет, что нет коррупции во власти,
Коррупция в той или иной степени есть в любой стране.
Но ее наличие является поводом (не причиной!! Причины гораздо глубже) не платить налоги только у нас.
Можете жить лишь в кеше - вперед. Меньше будет нытья здесь. Но не не сможете вы так жить.
И все же было бы интересно, кому здесь не хватает 1-2 куе в месяц без налогов, которые легко скрыть и не платить. Неужели скрывать хочется больше? Неужели хотя бы 50/50% от доходов платить/не платить - это недостаточно??посетитель
С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?
Вас что именно возмущает?
Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?
А какая вам разница, кто вам ставит эти вопросы, если у вас на них есть ответы?
Или ответов все же нет, и проблема лишь в вас?
а то "если клиенты будут знать правила то будут обходить их
Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».
Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 вер, 2024 21:50, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:44
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Треба просто платити податки.
Налоги народ начнёт полностью оплачивать, когда увидет, что нет коррупции во власти, а бизнес не жмут. А пока если банки начнут массово всех блокировать, то народ быстро перейдёт в нал или найдёт др. пути обхода работать без банковского надзора.
Угу, почне 😂 всюди держава як інституція робить правила і слідкує за ними. Тому почнуть тоді коли почнуть за це карати. Ну а далі вже як піде, якщо прийдеться платити податки то можливо люди просто почнуть масово виїзжати, а далі знизиться кормова база і може будуть якісь зміни. Ну або країна розвалиться.
Але це вже друге питання. Головне що просто так ніхто податки не почне платити якщо можна не платити.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:52
Реально питання звідки в людей з нульовими деклараціями, або декларації лише з мінімальною гроші які вони активно крутять (тобто є час натхнення і головне час розбиратись з мутками).
Який це може бути портрет люди? Мені цікаво щоб прикинути який це відсоток тих від кого банківська система має очиститись по баченню від НБУ.
Судячи по відгукам на мінфін зараз активно пішла робота наприклад в Абанку
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:57
Проблема нашого фінмону в тому, що чисті гроші після депозиту чи ОВДП стають грязними.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:00
Дюрі-бачі написав:
Проблема нашого фінмону в тому, що чисті гроші після депозиту чи ОВДП стають грязними.
Так вони ж на депозит чи ОВДП десь були зароблені? Чи не були? 😅
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:01
Дюрі-бачі це неправда, відсотки будуть чистими, просто питання як ви це підтвердите, такі документи не державні органи видають, і люди можуть легко фотошопити, відповідно банк може вирішити їх не приймати.
Якщо ще бути грамотним/готуватись завчасно то відсотки по депозитам можна було самому прозвітувати в дпс в кінці року додавши довідки з банків. (Але тут у дпс можуть бути питання звідки гроші на цей депозит взагалі якщо ви церковна миша по минулим періодам).
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:18
adj написав:
Якщо ще бути грамотним/готуватись завчасно то відсотки по депозитам можна було самому прозвітувати в дпс в кінці року додавши довідки з банків. (Але тут у дпс можуть бути питання звідки гроші на цей депозит взагалі якщо ви церковна миша по минулим періодам).
Грязной стаёт любая сумма по прошествии 3-5 лет. Про что ни в каком НКУ и законах нет, но банки и брокеры почему-то работают именно так. Но это всё давно обсосано. Лучше бы кто-то рассказал об успешности декларирования доходов физика с курсовой разницы. Учитывая ускоряющийся девал, оно всё актуальнее.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:20
Погодите, ещё в ЕС не вступили. Там не то что блок, а сразу менты домой могут приехать по ходатайству прокуратуры. Причём стучит банк по своей инициативе прокурору по любой подозрительной транзакции.
Нужно привыкнуть, что банк для физ лица - это аналог совковой сберкассы: перевели пенсию или зарплату, ходи за хлебом, пайкой, чекушкой и молчи в тряпку.
А-банк и разные однодневные модные помойки закроют, оставят несколько крупных, желательно олигархов.
И наступит всеобщая благодать и процветание, корупция, особенно чиновничья згинет сразу же
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