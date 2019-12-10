Додано: Нед 22 вер, 2024 22:42

Hotab написав:

С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?





Вас что именно возмущает?

Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?

Вас что именно возмущает?Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?

Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».



Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.

В общем-то, да. Здесь есть несколько аспектов:Первый: налоговая, как государственный орган, обязана действовать строго в рамках закона. Если налоговая предъявляет какие-то претензии, она обязана их обосновать, а у плательщика есть право ознакомиться и оспаривать.Второй: Банки, в отличие от налоговой, нарушают право собственности граждан. Утверждение, что "заблокированные средства продолжают находиться на счетах клиента, и по-прежнему являются его собственностью" -- это чистой воды иезуитство. Банк совершает деяние, по последствиям соответствующее лишению клиента права его собственности (которое, согласно Конституции, является неприкосновенным), но при этом не обязан соблюдать никакие определенные законом процедуры.Третий: Есть всё же понятие свободы. Свобода предполагает, что я имею право делать всё, что считаю нужным, и никому не обязан отчитываться о своих мотивах, планах и действиях. Насильственные преступления оставим в стороне, как не относящиеся к теме. Банк требует от клиента объяснений, которые удовлетворят случайного клерка в этом банке, фактически взяв в заложники деньги этого клиента. Это для человека, обладающего чувством собственного достоинства, просто унизительно.Четвертый: Банки пишут свои "договоры" как им нравится, но даже их не исполняют, просто потому что могут. Государство не видит проблемы ни в изначальном перекосе баланса прав и обязанностей в пользу прав банка, ни в дальнейшем неисполнении даже этого перекошенного баланса. При этом государство обязывает граждан во многих случаях обращаться к услугам банков, чем ставит граждан в ещё более зависимое положение.[/quote][/quote]Вот о чём и речь, я давно уже не пионер, чтобы быть всегда готовым. Я не хочу никому отвечать ни на какие вопросы, если только этот интерес не подкреплён законодательно. Если бы я хотел, чтобы мне каждая шавка задавала вопросы, на которые я не мог бы отказаться отвечать, я бы остался в оккупации в Мариуполе.Ну и ещё я хочу, чтобы если мне уж задают вопросы, то хотя бы были обязаны выслушать мои ответы, а не "блокировать средства коммуникации" или отправлять к тупому боту.Мне кажется, это всё более-менее очевидно, если задуматься хоть на минуту.