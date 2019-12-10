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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 вер, 2024 22:39
Бетон
А-банк и разные однодневные модные помойки закроют,
В интересный ряд вы поставили А-банк..
По поводу «через 3-5 лет любые деньги стали грязными»..
А вы 3-5 лет что-то тратили (на жизнь) и зарабатывали взамен (в светлую)?? Или речь о кубышке от родителей, а сами вы ничем (приносящий доход с которого налоги платятся) не занимаетесь?
Вот те потемневшие за годы кубышки могут тратиться, новые (светлые) деньги зарабатываются .
Уверен, что в каждом кейсе обиженных на финмон стоит «очень оптимизированный» по налогам хлопак))
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Hotab
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:42
Hotab написав:
С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?
Вас что именно возмущает?
Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?
В общем-то, да. Здесь есть несколько аспектов:
Первый: налоговая, как государственный орган, обязана действовать строго в рамках закона. Если налоговая предъявляет какие-то претензии, она обязана их обосновать, а у плательщика есть право ознакомиться и оспаривать.
Второй: Банки, в отличие от налоговой, нарушают право собственности граждан. Утверждение, что "заблокированные средства продолжают находиться на счетах клиента, и по-прежнему являются его собственностью" -- это чистой воды иезуитство. Банк совершает деяние, по последствиям соответствующее лишению клиента права его собственности (которое, согласно Конституции, является неприкосновенным), но при этом не обязан соблюдать никакие определенные законом процедуры.
Третий: Есть всё же понятие свободы. Свобода предполагает, что я имею право делать всё, что считаю нужным, и никому не обязан отчитываться о своих мотивах, планах и действиях. Насильственные преступления оставим в стороне, как не относящиеся к теме. Банк требует от клиента объяснений, которые удовлетворят случайного клерка в этом банке, фактически взяв в заложники деньги этого клиента. Это для человека, обладающего чувством собственного достоинства, просто унизительно.
Четвертый: Банки пишут свои "договоры" как им нравится, но даже их не исполняют, просто потому что могут. Государство не видит проблемы ни в изначальном перекосе баланса прав и обязанностей в пользу прав банка, ни в дальнейшем неисполнении даже этого перекошенного баланса. При этом государство обязывает граждан во многих случаях обращаться к услугам банков, чем ставит граждан в ещё более зависимое положение.
Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».
Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.
[/quote][/quote]Вот о чём и речь, я давно уже не пионер, чтобы быть всегда готовым. Я не хочу никому отвечать ни на какие вопросы, если только этот интерес не подкреплён законодательно. Если бы я хотел, чтобы мне каждая шавка задавала вопросы, на которые я не мог бы отказаться отвечать, я бы остался в оккупации в Мариуполе.
Ну и ещё я хочу, чтобы если мне уж задают вопросы, то хотя бы были обязаны выслушать мои ответы, а не "блокировать средства коммуникации" или отправлять к тупому боту.
Мне кажется, это всё более-менее очевидно, если задуматься хоть на минуту.
Востаннє редагувалось M-Audio
в Нед 22 вер, 2024 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:42
moveton написав:
Лучше бы кто-то рассказал об успешности декларирования доходов физика с курсовой разницы. Учитывая ускоряющийся девал, оно всё актуальнее.
Я декларував в 2023 за 2022, регіональна ДПС, досвід з одної сторони класний бо все онлайн, з іншої не дуже бо через пів року прийшов лист від обласної ДПС документально підтвердити операції в декларації (іноземні доходи). Тобто декларуєш, платиш але все одно рискають носом покажи, докажи, може недоплатив копійку і зараз оштрафуємо. Але з іншої сторони наступні рази вже зрозумів як подавати декларацію, треба крім декларації ще давати документ з розрахунками, в ідеалі виписки. Тоді якщо правильно порахуєте, то не будуть більше турбувати.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:47
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Если бы я хотел, чтобы мне каждая шавка задавала вопросы, на которые я не мог бы отказаться отвечать, я бы остался в оккупации в Мариуполе.
Не-не, тут вы перепутали…
Как раз именно вот у тех ребят можно никому ничего не объяснять, где ты взял эти деньги. Потому надо было оставаться, если уж говорить об этом аспекте.
А коль уж вы выбрали «европейские ценности», то там вы как раз всем и готовы должны быть объясняться .
И вы прекрасно знаете, КАК там банки задают вопросы.
И не только банки.
И автосалоны.
И отделы продаж недвижимости,
То вы явно неудачно пример привели.
Коль уж вы выбрали сторону света, привыкайте жить по правилам, а не вильнолюдь. .
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Hotab
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:51
Hotab написав:
Вот те потемневшие за годы кубышки могут тратиться, новые (светлые) деньги зарабатываются .
Уверен, что в каждом кейсе обиженных на финмон стоит «очень оптимизированный» по налогам хлопак))
Правильно, нечего себе на старость откладывать. Отдавай всё в пенсионный фонд и он тебе от щедрот отстегнёт белую пенсию. И тогда тебя "«очень оптимизированным» по налогам хлопаком" никто не назовёт. Оно-то бы ладно, но хотелось бы это в законах увидеть, чтобы тыкать журналистам в статьях, где удивляются почему это у пересичных так плохо со сбережениями.
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moveton
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:54
moveton громадському, схемам і бігусам не цікаво чому легальними є гроші лише за останні 2 роки. На це гранти партнери не дають. Хоча могли б позадаватись питанням як це так.
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adj
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:58
adj написав: moveton написав:
Лучше бы кто-то рассказал об успешности декларирования доходов физика с курсовой разницы. Учитывая ускоряющийся девал, оно всё актуальнее.
Я декларував в 2023 за 2022, регіональна ДПС, досвід з одної сторони класний бо все онлайн, з іншої не дуже бо через пів року прийшов лист від обласної ДПС документально підтвердити операції в декларації (іноземні доходи). Тобто декларуєш, платиш але все одно рискають носом покажи, докажи, може недоплатив копійку і зараз оштрафуємо. Але з іншої сторони наступні рази вже зрозумів як подавати декларацію, треба крім декларації ще давати документ з розрахунками, в ідеалі виписки. Тоді якщо правильно порахуєте, то не будуть більше турбувати.
С иностранными доходами хоть понятно какие подтверждающие документы. Какой документ устроил налоговую про доход от курсовой разницы?
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moveton
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:01
moveton написав: Hotab написав:
Вот те потемневшие за годы кубышки могут тратиться, новые (светлые) деньги зарабатываются .
Уверен, что в каждом кейсе обиженных на финмон стоит «очень оптимизированный» по налогам хлопак))
Правильно, нечего себе на старость откладывать. Отдавай всё в пенсионный фонд и он тебе от щедрот отстегнёт белую пенсию. И тогда тебя "«очень оптимизированным» по налогам хлопаком" никто не назовёт. Оно-то бы ладно, но хотелось бы это в законах увидеть, чтобы тыкать журналистам в статьях, где удивляются почему это у пересичных так плохо со сбережениями.
Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??
Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:01
moveton написав:
Лучше бы кто-то рассказал об успешности декларирования доходов физика с курсовой разницы. Учитывая ускоряющийся девал, оно всё актуальнее.
Вы хотите заплатить налог за то, что ваши условные 100 куе в кубышке "подорожали" за год на 300 тыс. грн? Или просто хотите, чтобы эти 300 тыс. грн считались вашим "белым" доходом?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:02
moveton у моєму випадку це була виписка брокера і операції купівлі - продажу. У валюті прибутку не було, в гривні було.
Задекларувати кеш і курсову різницю так само можна в теорії. Якщо маєте чеки прикріпляєте і пишете купили долар за 1000 грн, продали за 1200, навар 200, ось чеки (документальне підтвердження). В теорії валютообмінні операції не викликають податку. Тобто можна просто малювати доходи якщо є чеки і в них будуть ваші дані іпн/паспорт.
Для цього краще звернутись за ІПК і вони нададуть відповідь як це краще зробити в річній декларації
Востаннє редагувалось adj
в Нед 22 вер, 2024 23:04, всього редагувалось 2 разів.
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adj
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