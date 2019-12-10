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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 169170171172>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:03

  Hotab написав:Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??
Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?
То есть на пенсию себе тоже можно откладывать не дольше, чем 2-3 года?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:08

  Hotab написав:Так вони ж на депозит чи ОВДП десь були зароблені? Чи не були? 😅

Какую сумму, по-вашему, гражданин Украины сегодня может смело, без страха оказаться в статусе "террориста", занести в банк из суммы честно заработанных со всеми налогами в 200 000 грн, заработанной за период с 2003 по 2008 гг?
Если что, на тот момент составляло порядка 40000 долларов (причем долларов с в два раза большей покупательной способностью сегодняшнего доллара), прожиточный минимум не превышал 600 грн, % ая ставка по депозитам колебалась в районе 18-28 в гривне и 12-16 в долларах США.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:09

  M-Audio написав:
  Hotab написав:Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??
Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?
То есть на пенсию себе тоже можно откладывать не дольше, чем 2-3 года?

Давайте на каких-то цифрах,
Абстрактных, не ваших.

Есть светлый доход в xx тыс , в месяц на жизнь я трачу x тыс.
Отложить хочу (отложил) xx тыс. Финмон в одном отдельном банке возбуждается на сумме в x тыс .
Расскажите мне на конкретных цифрах, где у вас при наличии десятков банков возникает проблема отложить на старость?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:12

  Hotab написав:
  M-Audio написав:
  Hotab написав:Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??
Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?
То есть на пенсию себе тоже можно откладывать не дольше, чем 2-3 года?

Давайте на каких-то цифрах,
Абстрактных, не ваших.

Есть светлый доход в xx тыс , в месяц на жизнь я трачу x тыс.
Отложить хочу (отложил) xx тыс. Финмон в одном отдельном банке возбуждается на сумме в x тыс .
Расскажите мне на конкретных цифрах, где у вас при наличии десятков банков возникает проблема отложить на старость?


А на жизнь обязательно тратить надо? :) Как пример, пятьдесят тысяч долларов(кстати долларов) заработанные десять лет назад на сейчас человек обязан потратить по мнению банка?
Востаннє редагувалось посетитель в Нед 22 вер, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:14

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А на жизнь обязательно тратить надо? :)



А тогда зачем вам «на старость»?
Вы только тогда жить начнете? :lol:

Не жил, нечего и начинать . :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 вер, 2024 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:15

  Hotab написав:Расскажите мне на конкретных цифрах, где у вас при наличии десятков банков возникает проблема отложить на старость?

Ну ви реально вважаєте, що я, знаходячись на цьому форумі, дозволю, щоб в мене виникли такі проблеми? :-D
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:16

  Hotab написав:Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??
Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?

Потому, что некоторые рассказывают, что банковский депозит - это более выгодный и надёжный способ сохранения, чем под подушкой кэшем? И даже если я буду под подушкой складывать, то что при наступлении пенсии с этим накопленным делать, когда мне точно так же скажут: "Вот за тобой числится пенсия за три года, на столько и живи, а остальное ты уже обязан был потратить"?

А траты у живущего в легальном поле предполагаются в основном через банк.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:16

  Hotab написав:посетитель
А тогда зачем вам «на старость»?
Вы только тогда жить начнете? :lol:

Не жил, нечего и начинать . :D

В том и проблема что это не ваше дело и не банка кто когда жить собирается.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:17

  M-Audio написав:
  Hotab написав:Расскажите мне на конкретных цифрах, где у вас при наличии десятков банков возникает проблема отложить на старость?

Ну ви реально вважаєте, що я, знаходячись на цьому форумі, дозволю, щоб в мене виникли такі проблеми? :-D

Я реально вважаю, що у навіть напівтіньовиків при наших лайтових законах виникати не повинно. :D
І щоб мати реально проблеми з фінмоном , при наявності десятків банків і відсутності (на сьогодні) у держави можливості звести все в одну табличку по всім банкам, треба бути або невігласом, або потужним тіньовим торговцем наркотою чи зброєю))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 вер, 2024 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:21

  посетитель написав:
  Hotab написав:посетитель
А тогда зачем вам «на старость»?
Вы только тогда жить начнете? :lol:

Не жил, нечего и начинать . :D

В том и проблема что это не ваше дело и не банка кто когда жить собирается.

Та ні, банки вже дивляться на профіль клієнта. Якщо він по їх метрикам ризиковий то з вами попрощаються. У ваших інтересах знати правила і грати по ним.

Але мене наприклад наполягає що декларація про доходи за останні 2 роки. Хоч у мене і великі офіційні доходи, але чому наприклад не за 5? Я свої гроші на пенсію перегнав закордон успішно, але тепер буде питання з CRS, тому наступний рік буде цікавим.
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