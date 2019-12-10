Додано: Нед 22 вер, 2024 23:16

Hotab написав: Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??

Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что? Подождите, а зачем вы отложенное на пенсию в банк несете??Я так понимаю с банками работают те, кто все еще «в работе». А не на боку. Кто еще продолжает зарабатывать. Любыми разными путями. Или что?

Потому, что некоторые рассказывают, что банковский депозит - это более выгодный и надёжный способ сохранения, чем под подушкой кэшем? И даже если я буду под подушкой складывать, то что при наступлении пенсии с этим накопленным делать, когда мне точно так же скажут: "Вот за тобой числится пенсия за три года, на столько и живи, а остальное ты уже обязан был потратить"?А траты у живущего в легальном поле предполагаются в основном через банк.