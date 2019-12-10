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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:22
Я вам более того скажу, у нас с выводом денег кое-каких российских банков проблем не возникло.Благодаря той же Кате Рожковой из НБУ которое так озабочено вопросами финмониторинга граждан.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:22
Hotab написав:M-Audio
Если бы я хотел, чтобы мне каждая шавка задавала вопросы, на которые я не мог бы отказаться отвечать, я бы остался в оккупации в Мариуполе.
Не-не, тут вы перепутали…
Как раз именно вот у тех ребят можно никому ничего не объяснять, где ты взял эти деньги. Потому надо было оставаться, если уж говорить об этом аспекте.
Тут ви, мабуть, маєте рацію. Звичайні бандити не цікавляться похожденням ваших грошей, коли їх у вас відбирають. Тільки банкам потрібно, щоб все за законом, з підписами і печатками
И вы прекрасно знаете, КАК там банки задают вопросы.
И не только банки.
И автосалоны.
И отделы продаж недвижимости,
Я б сказав, що подібний підхід мені ніде не подобається, але коли він йде в комплекті з безпекою, інфраструктурою, соціальним захистом, медициною, і іншим, що всім так подобається в західному образі життя, це можна вважати більш-менш справедливою угодою.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:25
adj написав: посетитель написав: Hotab написав:посетитель
А тогда зачем вам «на старость»?
Вы только тогда жить начнете?
Не жил, нечего и начинать .
В том и проблема что это не ваше дело и не банка кто когда жить собирается.
Та ні, банки вже дивляться на профіль клієнта. Якщо він по їх метрикам ризиковий то з вами попрощаються. У ваших інтересах знати правила і грати по ним.
Так в том и проблема что правил нет.У каждого банка свои правила и и мы вам их не покажем.Но вы ведите себя хорошо или будут проблемы.Что значит хорошо тоже не объясним.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:29
посетитель написав:
А на жизнь обязательно тратить надо?
Как пример, пятьдесят тысяч долларов(кстати долларов) заработанные десять лет назад на сейчас человек обязан потратить по мнению банка?
Я років десять тому продав квартиру і будинок. Мабуть, я теж був зобов'язаний всі отримані кошти витратити за два-три роки?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:29
Вообще получается по мнению наших банков накопить более менее нормальную сумму на туже старость наш человек не может.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:32
M-Audio написав:
Вы хотите заплатить налог за то, что ваши условные 100 куе в кубышке "подорожали" за год на 300 тыс. грн? Или просто хотите, чтобы эти 300 тыс. грн считались вашим "белым" доходом?
Оба. Это одно и то же. В НКУ же даже специально прописали, что доход от курсовой разницы у физика (в отличие от юриков на общей системе налогообложения) облагается по нулевой ставке. Т.е., как я понимаю систему в которой все доходы считаются в гривнах, я просто обязан задекларировать доход от курсовой разницы, а налоговая это принять иначе у меня возникают "левые" доходы.
adj написав:
Задекларувати кеш і курсову різницю так само можна в теорії. Якщо маєте чеки прикріпляєте і пишете купили долар за 1000 грн, продали за 1200, навар 200, ось чеки (документальне підтвердження). В теорії валютообмінні операції не викликають податку.
Какие чеки? Какие валютобменные операции? Речь о доходе не с валютообмена, а с курсовой разницы. Когда у меня лежало под подушкой или даже на банковском счету N долларов и они за счёт роста курса стали стоить больше. И тогда я, оплачивая этими долларами что-то, действительно могу показать декларации на их стоимость в гривнах по курсу хотя бы на начало текущего года. Юрик за такой доход (вот именно за то, что доллары у него на счету полежали и в течение этого времени подорожали) даже налог платит. Физик платит по нулевой ставке, но у него этот доход точно так же возникает и его нужно документально проводить, иначе у него бухгалтерия в понимании НКУ не сойдётся.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:36
M-Audio написав: посетитель написав:
А на жизнь обязательно тратить надо?
Как пример, пятьдесят тысяч долларов(кстати долларов) заработанные десять лет назад на сейчас человек обязан потратить по мнению банка?
Я років десять тому продав квартиру і будинок. Мабуть, я теж був зобов'язаний всі отримані кошти витратити за два-три роки?
1. У вас было 10 лет ее потратить. И при этом вы 10 лет зарабатывали что-то? Светлое? Или нет?
2. Еще раз, сколько у нас банков? Какая проблема распихать беспроблемно хоть 100, хоть 200 куе?
посетитель написав:
Вообще получается по мнению наших банков накопить более менее нормальную сумму на туже старость наш человек не может.
Это какую? Миллион серых долларов ??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 вер, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:37
посетитель написав:
Вообще получается по мнению наших банков накопить более менее нормальную сумму на туже старость наш человек не может.
Якщо купити якихось акцій, то їх продаж потім років через 15-20 дасть білий дохід. Щоправда, податків доведеться заплатити ще раз.
Хоча з наших банків станеться запросити "джерела похождення коштів не старіше 3 років на покупку акцій, придбаних 15 років тому".
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:44
Hotab написав: M-Audio написав: посетитель написав:
А на жизнь обязательно тратить надо?
Как пример, пятьдесят тысяч долларов(кстати долларов) заработанные десять лет назад на сейчас человек обязан потратить по мнению банка?
Я років десять тому продав квартиру і будинок. Мабуть, я теж був зобов'язаний всі отримані кошти витратити за два-три роки?
1. У вас было 10 лет ее потратить. И при этом вы 10 лет зарабатывали что-то? Светлое? Или нет?
Допустим не потратил и не зарабатывал.Это незаконно?Он преступник?Или эти деньги незаконными стали??
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:51
Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі.
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adj
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