Какой миллион долларов.Пару сотен килогривен если обычный пенсионер принесет, задолбается доказывать что накопил.Иронично что с нашими пенсиями пенсионер только за счёт накоплений и сможет жить нормально.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:51
Какой миллион долларов.Пару сотен килогривен если обычный пенсионер принесет, задолбается доказывать что накопил.Иронично что с нашими пенсиями пенсионер только за счёт накоплений и сможет жить нормально.
Востаннє редагувалось посетитель в Нед 22 вер, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:52
Напомню, что отвечаем на вопрос "какие проблемы, если до сих пор всё делал по закону, кому попало объяснить легальность ВСЕХ твоих денег?", а не "как крутиться, чтобы вопросы задавали только на ту сумму, которую получается объяснить?".
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:53
посетитель
Допустим он на что-то жил.
И допустим несчастную синюю сотку раскидал спокойно по 5 уе в банки и живешь.
Вы или лукавите, или .. лукавите.
Надуманная проблема финмона. Реально касающаяся жестких преступников, не чаще и не более. Если есть в голове чуть больше чем одна извилина для воровства денег .
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:53
Так в тому ж і питання, що немає в мере такого обов'язку -- витратити власні кошти в якийсь термін. А банки ведуть себе так, начебто такий обов'язок є. А якщо я дійсно розпродав майно, і живу на ці гроші вже п'ять років, то я що, став злочинцем? Чи фінансую тероризм таким чином?
То вже методи обходу, які, до речі, також хочуть прикрити. Так, за ці 10 років мені не доводилося показувати документи про продаж. Зараз, мабуть, вже довелося б, але зараз в мене їх вже не приймуть. Через пару років я таку суму взагалі не зможу показати в банку, хоч в одному, хоч в декількох. В мене немає доходів за 3 роки на еквівалент двох об'єктів нерухомості.
Мабуть вже 20 тис буде проблемою.
Додано: Нед 22 вер, 2024 23:57
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:00
У некоторых, например, есть дети которые кормят.У некоторых муж/жена/любовник/любовница...Родители опять же.Вспомнилось как мы первую машину с женой покупали.Я все свои деньги откладывал на покупку, а ели фактически за деньги жены.С вашей точки зрения я их должен был проесть.
И вот мы от вопроса незаконности денег плавно перешли к тому что "вы что глупый и не можете раскидать их по разным банкам ?" то есть схемам на ровном месте
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 23 вер, 2024 00:10, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:01
M-Audio
Обовʼязку нема. Але і комунізму нема.
Ви не спали в келії під охороною дракону 10 років. Ви щось їли і пили, і не тільки це робили.
Клеїти дурня «я не тратив 10 років» можна, але з невдалим результатом це буде.
Цей словарний пінг-понг не має кінця. Згадайте навіщо це роблять, і зрозумійте, що якщо ви не отой самий, на кого це спрямовано, у вас при наявності хоча б 8 класів освіти не повинно бути проблем з фінмоном. І їх у вас нема.
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04
Тут вообще довольно сложно понять, что вы написали, но...
Все те люди, оставившие отзывы на минфине, они -- преступники? Серьёзно?
Они получают деньги преступным путём? Или финансируют терроризм?
Я даже почти уверен, что и от налогов-то большинство из них ничего не укрывало.
Просто банку резко перестал нравится способ обращения с деньгами. Например, переводы с карты на карту. Десятилетиями это не вызывало вопросов, а теперь это "рисковые операции". Ничего, народ адаптируется. Найдёт другие способы. Банки потом будут плакаться о падении доходов, и просить поддержки у государства. Самое противное, что ведь получат её, за счёт всех тех, об кого сейчас вытирают ноги.
И я не знаю, что с этим можно сделать.
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04
А мне не кажется, я эти подтверждающие справки приносил. Именно, что принимаются доходы только за последние годы, а не какая там дата выдачи справки (дата справки - это про другой угол, при подтверждении перевозимого нала через границу). Обычно с разными сроками по разным видам доходов. Например, заплата должна быть за три года, а доход от продажи недвижимости и наследства щедро разрешается тратить 10 лет. Если повезёт. Например, Универ в свой инвестлимит засчитывает все поступления только за три года вне зависимости от их источника. Ещё, кстати, не знаю, через три года мне разрешат к этому доходы за эти дополнительные три года приплюсовать или опять только за последние три уже новых года будет. Как по логике, которую до сих пор демонстрировали, получается второе.
Да, дурость. Кто ж спорит?
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:11
Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.
Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)
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