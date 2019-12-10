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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 171172173174175>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:51

  Hotab написав:
  посетитель написав:Вообще получается по мнению наших банков накопить более менее нормальную сумму на туже старость наш человек не может.

Это какую? Миллион серых долларов ??

Какой миллион долларов.Пару сотен килогривен если обычный пенсионер принесет, задолбается доказывать что накопил.Иронично что с нашими пенсиями пенсионер только за счёт накоплений и сможет жить нормально.
Востаннє редагувалось посетитель в Нед 22 вер, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:52

  Hotab написав:2. Еще раз, сколько у нас банков? Какая проблема распихать беспроблемно хоть 100, хоть 200 куе?

Напомню, что отвечаем на вопрос "какие проблемы, если до сих пор всё делал по закону, кому попало объяснить легальность ВСЕХ твоих денег?", а не "как крутиться, чтобы вопросы задавали только на ту сумму, которую получается объяснить?".
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:53

посетитель
Допустим он на что-то жил.
И допустим несчастную синюю сотку раскидал спокойно по 5 уе в банки и живешь.
Вы или лукавите, или .. лукавите.
Надуманная проблема финмона. Реально касающаяся жестких преступников, не чаще и не более. Если есть в голове чуть больше чем одна извилина для воровства денег .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:53

  Hotab написав:
  M-Audio написав:
  посетитель написав:А на жизнь обязательно тратить надо? :) Как пример, пятьдесят тысяч долларов(кстати долларов) заработанные десять лет назад на сейчас человек обязан потратить по мнению банка?

Я років десять тому продав квартиру і будинок. Мабуть, я теж був зобов'язаний всі отримані кошти витратити за два-три роки?

1. У вас было 10 лет ее потратить. И при этом вы 10 лет зарабатывали что-то? Светлое? Или нет?
Так в тому ж і питання, що немає в мере такого обов'язку -- витратити власні кошти в якийсь термін. А банки ведуть себе так, начебто такий обов'язок є. А якщо я дійсно розпродав майно, і живу на ці гроші вже п'ять років, то я що, став злочинцем? Чи фінансую тероризм таким чином?
2. Еще раз, сколько у нас банков? Какая проблема распихать беспроблемно хоть 100, хоть 200 куе?
То вже методи обходу, які, до речі, також хочуть прикрити. Так, за ці 10 років мені не доводилося показувати документи про продаж. Зараз, мабуть, вже довелося б, але зараз в мене їх вже не приймуть. Через пару років я таку суму взагалі не зможу показати в банку, хоч в одному, хоч в декількох. В мене немає доходів за 3 роки на еквівалент двох об'єктів нерухомості.
  посетитель написав:Вообще получается по мнению наших банков накопить более менее нормальную сумму на туже старость наш человек не может.

Это какую? Миллион серых долларов ??
Мабуть вже 20 тис буде проблемою.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:Мабуть вже 20 тис буде проблемою.
Фин блокует уже не собственные средства клиента, а счета кредитных, т.е получается банк блокирует свои же деньги, которые выдал клиенту.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:00

  Hotab написав:посетитель
Допустим он на что-то жил.
И допустим несчастную синюю сотку раскидал спокойно по 5 уе в банки и живешь.
Вы или лукавите, или .. лукавите.
Надуманная проблема финмона. Реально касающаяся жестких преступников, не чаще и не более. Если есть в голове чуть больше чем одна извилина для воровства денег .


У некоторых, например, есть дети которые кормят.У некоторых муж/жена/любовник/любовница...Родители опять же.Вспомнилось как мы первую машину с женой покупали.Я все свои деньги откладывал на покупку, а ели фактически за деньги жены.С вашей точки зрения я их должен был проесть.

И вот мы от вопроса незаконности денег плавно перешли к тому что "вы что глупый и не можете раскидать их по разным банкам ?" ;) то есть схемам на ровном месте
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 23 вер, 2024 00:10, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:01

M-Audio


що немає в мере такого обов'язку -- витратити власні кошти в якийсь термін.


Обовʼязку нема. Але і комунізму нема.
Ви не спали в келії під охороною дракону 10 років. Ви щось їли і пили, і не тільки це робили.
Клеїти дурня «я не тратив 10 років» можна, але з невдалим результатом це буде.

Цей словарний пінг-понг не має кінця. Згадайте навіщо це роблять, і зрозумійте, що якщо ви не отой самий, на кого це спрямовано, у вас при наявності хоча б 8 класів освіти не повинно бути проблем з фінмоном. І їх у вас нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04

  Hotab написав:посетитель
Допустим он на что-то жил.
И допустим несчастную синюю сотку раскидал спокойно по 5 уе в банки и живешь.
Вы или лукавите, или .. лукавите.
Надуманная проблема финмона. Реально касающаяся жестких преступников, не чаще и не более. Если есть в голове чуть больше чем одна извилина для воровства денег .

Тут вообще довольно сложно понять, что вы написали, но...
Все те люди, оставившие отзывы на минфине, они -- преступники? Серьёзно?
Они получают деньги преступным путём? Или финансируют терроризм?
Я даже почти уверен, что и от налогов-то большинство из них ничего не укрывало.
Просто банку резко перестал нравится способ обращения с деньгами. Например, переводы с карты на карту. Десятилетиями это не вызывало вопросов, а теперь это "рисковые операции". Ничего, народ адаптируется. Найдёт другие способы. Банки потом будут плакаться о падении доходов, и просить поддержки у государства. Самое противное, что ведь получат её, за счёт всех тех, об кого сейчас вытирают ноги.
И я не знаю, что с этим можно сделать.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04

  adj написав:Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі.

А мне не кажется, я эти подтверждающие справки приносил. Именно, что принимаются доходы только за последние годы, а не какая там дата выдачи справки (дата справки - это про другой угол, при подтверждении перевозимого нала через границу). Обычно с разными сроками по разным видам доходов. Например, заплата должна быть за три года, а доход от продажи недвижимости и наследства щедро разрешается тратить 10 лет. Если повезёт. Например, Универ в свой инвестлимит засчитывает все поступления только за три года вне зависимости от их источника. Ещё, кстати, не знаю, через три года мне разрешат к этому доходы за эти дополнительные три года приплюсовать или опять только за последние три уже новых года будет. Как по логике, которую до сих пор демонстрировали, получается второе.

Да, дурость. Кто ж спорит?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:11

  moveton написав:
  adj написав:Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі.

А мне не кажется, я эти подтверждающие справки приносил. Именно, что принимаются доходы только за последние годы, а не какая там дата выдачи справки (дата справки - это про другой угол, при подтверждении перевозимого нала через границу). Обычно с разными сроками по разным видам доходов. Например, заплата должна быть за три года, а доход от продажи недвижимости и наследства щедро разрешается тратить 10 лет. Если повезёт. Например, Универ в свой инвестлимит засчитывает все поступления только за три года вне зависимости от их источника. Ещё, кстати, не знаю, через три года мне разрешат к этому доходы за эти дополнительные три года приплюсовать или опять только за последние три уже новых года будет. Как по логике, которую до сих пор демонстрировали, получается второе.

Да, дурость. Кто ж спорит?

Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.

Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)
adj
 
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