Додано: Пон 23 вер, 2024 00:04

adj написав: Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі. Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі.

А мне не кажется, я эти подтверждающие справки приносил. Именно, что принимаются доходы только за последние годы, а не какая там дата выдачи справки (дата справки - это про другой угол, при подтверждении перевозимого нала через границу). Обычно с разными сроками по разным видам доходов. Например, заплата должна быть за три года, а доход от продажи недвижимости и наследства щедро разрешается тратить 10 лет. Если повезёт. Например, Универ в свой инвестлимит засчитывает все поступления только за три года вне зависимости от их источника. Ещё, кстати, не знаю, через три года мне разрешат к этому доходы за эти дополнительные три года приплюсовать или опять только за последние три уже новых года будет. Как по логике, которую до сих пор демонстрировали, получается второе.Да, дурость. Кто ж спорит?