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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:15
adj написав:
Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)
Так А-банк там взагалі за якісь смішні суми блокує, менше середньої зарплати за місяць. Вони точно знають, що таку суму підтвердити навіть із мінімальною зарплатою не проблема, але все одно блокують. Навіщо?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:17
adj написав: moveton написав: adj написав:
Мені зараз здається що декларація за останні 2 роки, мається на увазі що це декларація яка видана ДПС за останні два роки (згенерована) а період там може бути хоть останні 10 років, але банк хоче бачити останні періоди щоб зрозуміти чи те що вказав клієнт в анкеті відповідає реальним доходам. Зважаючи на середній IQ коментаторів на мін фіні, тих яким заблокували кошти, скоріше це так і є. Бо це дурниця не рахувати старі гроші, продані квартири в минулому, авто, спадок і так далі.
А мне не кажется, я эти подтверждающие справки приносил. Именно, что принимаются доходы только за последние годы, а не какая там дата выдачи справки (дата справки - это про другой угол, при подтверждении перевозимого нала через границу). Обычно с разными сроками по разным видам доходов. Например, заплата должна быть за три года, а доход от продажи недвижимости и наследства щедро разрешается тратить 10 лет. Если повезёт. Например, Универ в свой инвестлимит засчитывает все поступления только за три года вне зависимости от их источника. Ещё, кстати, не знаю, через три года мне разрешат к этому доходы за эти дополнительные три года приплюсовать или опять только за последние три уже новых года будет. Как по логике, которую до сих пор демонстрировали, получается второе.
Да, дурость. Кто ж спорит?
Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.
Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)
P2p как раз пересични используют, которые как раз и попадают.Это мы тут в курсе, а они нет.Из яркого: ежемесячные сборы денег за тренировки в секции.Более пятидесяти человек.Обычно собирает человек который меньше всех занят.Это мамочка в декрете или т.п.По наивности на карточкк.Ну и блок ожидаемо.Дайте справку о доходах.А какие доходы если она в декрете и её муж кормит.Короче преступницу нашли.Но чем дальше тем постепенно умнеют и собирают налом.
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в Пон 23 вер, 2024 00:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:21
M-Audio бо написали алгоритм вскривати тих хто дає свою картку в користування третім особам, плюс напевно автоматизували пошук тих кого вже десь блокували (за провалений фін. мон). Плюс безкоштовний р2р заманює криптодегенератів/скамерів. Ось і результат, чому так масово це.
За місяць-два почистять клієнтську базу і не буде вже таких активних відгуків по цій темі.
Напевно був сочний штраф від НБУ, або попередження що вони по тонкому льоду ходили з такими тарифами це ж як мухи на гівно туди злітались всі кому треба крутити кеш.
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adj
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:23
посетитель р2р це лише трігер. Проблема в тому що всі ці люди не можуть підтвердити доходи на свої невеликі суми, як це пояснити? Не мають за 2 роки документів на 60к грн?
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adj
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:24
adj написав:
з такими тарифами це ж як мухи на гівно туди злітались всі кому треба крутити кеш.
Що такого особливого в їх тарифах? Безкоштовний переказ поки що скоріше правило, ніж виключення.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:30
adj написав:посетитель
р2р це лише трігер. Проблема в тому що всі ці люди не можуть підтвердити доходи на свої невеликі суми, як це пояснити? Не мають за 2 роки документів на 60к грн?
Пересічні, напевно, дійсно не мають. Тобто їм ці документи потрібно ще отримати. Але ж їх і не розглядають, або роблять це дуже повільно, поза будь-якими регламентами, в тому числі тими, що банк сам собі встановив
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:34
M-Audio написав: adj написав:посетитель
р2р це лише трігер. Проблема в тому що всі ці люди не можуть підтвердити доходи на свої невеликі суми, як це пояснити? Не мають за 2 роки документів на 60к грн?
Пересічні, напевно, дійсно не мають. Тобто їм ці документи потрібно ще отримати. Але ж їх і не розглядають, або роблять це дуже повільно, поза будь-якими регламентами, в тому числі тими, що банк сам собі встановив
.
Чомусь у мене є думка що це просто тимчасова проблема, налаштували софт різати дурачків, а їх виявилось дуже багато, плюс можливо пишуть дурницю, не прикріплять нормально файл і це все затягує чергу.
Супер негативні відгуки від тих які розуміють що фінмон вони пройдуть і хочуть залишок (1к-5к) переказати на інший банк але банк не пересилає.
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adj
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:37
adj написав:посетитель
р2р це лише трігер. Проблема в тому що всі ці люди не можуть підтвердити доходи на свої невеликі суми, як це пояснити? Не мають за 2 роки документів на 60к грн?
Почитайте отзывы. Люди могут потвердить, но банк их по регламенту может рассматривать до 180 дней. Я отпраил через отделение документы 14 дней назад. Сказали ждать не меньше 45 дней. Хорошо, что у меня нет личных. А если мне предположим перекинула на карту грн. дочька, то я должен доказывать 180 дней наши родственные связи, деки и т.д.??? За 180 дней они мне может уже пригодятся на могилу, хотя эти деньги предположим мне перекинула она, что бы я выехал из города.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:40
Игорь Алексеевич написав: adj написав:посетитель
р2р це лише трігер. Проблема в тому що всі ці люди не можуть підтвердити доходи на свої невеликі суми, як це пояснити? Не мають за 2 роки документів на 60к грн?
Почитайте отзывы. Люди могут потвердить, но банк их по регламенту может рассматривать до 180 дней. Я отпраил через отделение 14 дней назад. Сказали ждать не меньше 45 дней. Так хорошо, что у меня нет личных. А если мне предположим перекинула на картугрн. дочька, то я доджен доказывать 180 дней наши родственные связи, деки и т.д. За 180 дней они мне может уже пригодятся на могилу, хотя эти деньги предположим мне перекинула она, что бы я выехал из города.
У вас кредитні ви писали, не могли через тг бот актуалізуватись і надати документи? Навіщо вибирати особливий путь, якщо банк вже має певний процес по якому він все налагодив у себе?
І навіщо вам родичі у вашому випадку, у вас суми невеликі, звичайні витрати по картці ви писали.
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adj
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:47
adj написав:
У вас кредитні ви писали,
По мне вообще вопросов нет. Интересно просто как банк отреагирует по моим документам. Мне от него не холодно не жарко. Но по сообщениям на минфине, людям блокируют деньги и морозятся. Отдавать не хотят и начинают тянуть резину. А если взять маштабы по стране, то банк пользуется ежедневно бесплатно млн. грн. клиентов и прекрывается решениями от НБУ.
А то там борцы за справедливость - налоги, з. плата и т.д. А то что банки занимаются воровством денег у клиентов, то молчат борцы за справедливость
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