Додано: Пон 23 вер, 2024 01:00

adj написав: Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.



Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?) Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)

Я бы выделил несколько независимых реально возникающих проблемы с финмоном, которые почему-то некоторые кричат, что решатся все, если все доходы проводить по-белому, хотя это верно только для некоторых из них:1) За три года не получается набрать справок даже на какую-то мелкую сумму. Тут да, как бы, если весь в белом, то решится.2) Хреновая система возможности доказать у доходов даже не полную легальность, а то, что с них налоги уплачены (принятие справок только о доходах за последние годы, ХЗ что делать с доходом от курсовой разницы и подобное). Хотя за "доход" в гривнах от продажи акций за рубежом налоговая налог с удовольствием удержит без всякой продажи полученных долларов. Официально типа такой проблемы не существует.2.1) Частный случай (2): дурной банк наподобие ПУМБ суммирует операции за год или вообще за всё время существования клиента и требует справки на всю эту сумму. И тут, например, легальный карусельщик у которого было 50к грн, он на них купил в банке доллары, продал в обменке без чека (а если и с чеком, то не факт, что он будет подтверждающим документом) и так за год дюжину раз прокрутил, оказывается злостным преступником и неплательщиком налогов.3) Безответственность банков в отношении клиентов: банк может блокнуть деньги на произвольный срок по велению левой пятки, требовать любые справки на своё усмотрение, рассматривать их годами и ничего ему за это не будет. Хотя говорят, что уже даже есть реально выигранные судебные дела за то, что банк суду не сообщил за что он вообще деньги-то блокнул. Т.е. даже сама практика скрывания критериев блокировки уже незаконна. Цветом доходов не лечится.4) Финмон иногда работает не, как подмена работы налоговой, а, как по закону задуман, т.е. требует подтверждения, что доходы были за легальную деятельность (а не за терроризм), а не только с них налоги уплачены. Тут найти требуемые справки становится ещё сложнее.