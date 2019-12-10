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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 01:00

  adj написав:Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.

Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)

Я бы выделил несколько независимых реально возникающих проблемы с финмоном, которые почему-то некоторые кричат, что решатся все, если все доходы проводить по-белому, хотя это верно только для некоторых из них:
1) За три года не получается набрать справок даже на какую-то мелкую сумму. Тут да, как бы, если весь в белом, то решится.
2) Хреновая система возможности доказать у доходов даже не полную легальность, а то, что с них налоги уплачены (принятие справок только о доходах за последние годы, ХЗ что делать с доходом от курсовой разницы и подобное). Хотя за "доход" в гривнах от продажи акций за рубежом налоговая налог с удовольствием удержит без всякой продажи полученных долларов. Официально типа такой проблемы не существует.
2.1) Частный случай (2): дурной банк наподобие ПУМБ суммирует операции за год или вообще за всё время существования клиента и требует справки на всю эту сумму. И тут, например, легальный карусельщик у которого было 50к грн, он на них купил в банке доллары, продал в обменке без чека (а если и с чеком, то не факт, что он будет подтверждающим документом) и так за год дюжину раз прокрутил, оказывается злостным преступником и неплательщиком налогов.
3) Безответственность банков в отношении клиентов: банк может блокнуть деньги на произвольный срок по велению левой пятки, требовать любые справки на своё усмотрение, рассматривать их годами и ничего ему за это не будет. Хотя говорят, что уже даже есть реально выигранные судебные дела за то, что банк суду не сообщил за что он вообще деньги-то блокнул. Т.е. даже сама практика скрывания критериев блокировки уже незаконна. Цветом доходов не лечится.
4) Финмон иногда работает не, как подмена работы налоговой, а, как по закону задуман, т.е. требует подтверждения, что доходы были за легальную деятельность (а не за терроризм), а не только с них налоги уплачены. Тут найти требуемые справки становится ещё сложнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 01:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:P2p как раз пересични используют, которые как раз и попадают.Это мы тут в курсе, а они нет.Из яркого: ежемесячные сборы денег за тренировки в секции.Более пятидесяти человек.Обычно собирает человек который меньше всех занят.Это мамочка в декрете или т.п.По наивности на карточкк.Ну и блок ожидаемо.Дайте справку о доходах.А какие доходы если она в декрете и её муж кормит.Короче преступницу нашли.Но чем дальше тем постепенно умнеют и собирают налом.

Тут есть другой момент: такой перевод одному человеку по НКУ считается "подарком" и с него нужно заплатить 19.5%. Причём даже, если налом :mrgreen: Чтобы легально без налогов - это нужно использовать спецмеханизмы типа мониной банки, где сумма аккумулируется не у человека. Не знаю насколько это на практике геморройно.
moveton
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