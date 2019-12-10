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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 вер, 2024 01:00
adj написав:
Ну тоді явно лише виймати гроші з банків і чекати нормалізації правил. Але ті хто крутять гроші через банки, р2р і не можуть підтвердити навіть 100к декларацією за останні 2 роки, це явно якісь дурачки, у яких звідкись є гроші щоб вальяжно ними крутити.
Про які легальні гроші може йти мова якщо за 2 роки людина не може підтвердити навіть сотку? При тому що вона таку суму може за квартал легко прикрутити, а на запитання банку пише якісь дурниці (бабця подарувала, ну не дебілізм?)
Я бы выделил несколько независимых реально возникающих проблемы с финмоном, которые почему-то некоторые кричат, что решатся все, если все доходы проводить по-белому, хотя это верно только для некоторых из них:
1) За три года не получается набрать справок даже на какую-то мелкую сумму. Тут да, как бы, если весь в белом, то решится.
2) Хреновая система возможности доказать у доходов даже не полную легальность, а то, что с них налоги уплачены (принятие справок только о доходах за последние годы, ХЗ что делать с доходом от курсовой разницы и подобное). Хотя за "доход" в гривнах от продажи акций за рубежом налоговая налог с удовольствием удержит без всякой продажи полученных долларов. Официально типа такой проблемы не существует.
2.1) Частный случай (2): дурной банк наподобие ПУМБ суммирует операции за год или вообще за всё время существования клиента и требует справки на всю эту сумму. И тут, например, легальный карусельщик у которого было 50к грн, он на них купил в банке доллары, продал в обменке без чека (а если и с чеком, то не факт, что он будет подтверждающим документом) и так за год дюжину раз прокрутил, оказывается злостным преступником и неплательщиком налогов.
3) Безответственность банков в отношении клиентов: банк может блокнуть деньги на произвольный срок по велению левой пятки, требовать любые справки на своё усмотрение, рассматривать их годами и ничего ему за это не будет. Хотя говорят, что уже даже есть реально выигранные судебные дела за то, что банк суду не сообщил за что он вообще деньги-то блокнул. Т.е. даже сама практика скрывания критериев блокировки уже незаконна. Цветом доходов не лечится.
4) Финмон иногда работает не, как подмена работы налоговой, а, как по закону задуман, т.е. требует подтверждения, что доходы были за легальную деятельность (а не за терроризм), а не только с них налоги уплачены. Тут найти требуемые справки становится ещё сложнее.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 01:18
посетитель написав:
P2p как раз пересични используют, которые как раз и попадают.Это мы тут в курсе, а они нет.Из яркого: ежемесячные сборы денег за тренировки в секции.Более пятидесяти человек.Обычно собирает человек который меньше всех занят.Это мамочка в декрете или т.п.По наивности на карточкк.Ну и блок ожидаемо.Дайте справку о доходах.А какие доходы если она в декрете и её муж кормит.Короче преступницу нашли.Но чем дальше тем постепенно умнеют и собирают налом.
Тут есть другой момент: такой перевод одному человеку по НКУ считается "подарком" и с него нужно заплатить 19.5%. Причём даже, если налом
Чтобы легально без налогов - это нужно использовать спецмеханизмы типа мониной банки, где сумма аккумулируется не у человека. Не знаю насколько это на практике геморройно.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:02
moveton бвнка від моно не звільняє від податкового обов'язку.
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adj
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:23
adj написав:moveton
бвнка від моно не звільняє від податкового обов'язку.
С ней, возможно, проще пояснить налоговой, что это были целевые деньги, которые не являются подарком владельцу банки. Во всяком случае не верю, что волонтёры, собирающие в монины банки, отстёгивают налоговой 19.5%. Ещё у Мони для облегчения скидываний на общую покупку есть сервис совместной оплаты счёта. Правда, судя по его описанию
, тоже не аккумулирование чисто банком. Начиная с того, что один человек должен для начала полностью расплатиться со своей карты. Т.е. опять таки, если только операции по карте поверхностно смотреть, то получается, что вся эта совместная часть оплаты - это подарок оплатившему с вытекающими из этого налоговыми обязательствами. Но банк ни о чём таком не предупреждал пока
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:48
moveton написав: adj написав:moveton
бвнка від моно не звільняє від податкового обов'язку.
С ней, возможно, проще пояснить налоговой, что это были целевые деньги, которые не являются подарком владельцу банки. Во всяком случае не верю, что волонтёры, собирающие в монины банки, отстёгивают налоговой 19.5%. Ещё у Мони для облегчения скидываний на общую покупку есть сервис совместной оплаты счёта. Правда, судя по его описанию
, тоже не аккумулирование чисто банком. Начиная с того, что один человек должен для начала полностью расплатиться со своей карты. Т.е. опять таки, если только операции по карте поверхностно смотреть, то получается, что вся эта совместная часть оплаты - это подарок оплатившему с вытекающими из этого налоговыми обязательствами. Но банк ни о чём таком не предупреждал пока
Банка - це звичайний депозит у фізичної особи.
Є можливість реєстрації в реєстрі волонтерів - це допомагає запобігти проблемам з фінмоном банків в першу чергу.
Потенційні складності можуть бути при купівлі за накопичені кошти, тут знову ж таки - використовують офіціально зареєстрований благодійний фонд чи статус зареєстрованого волонтера.
І у податкової немає доступу до залишків і оборотів на ваших рахунках, щоб задавати питання і нарахувати щось. Бо та ж банка - рахунок фіз особи, а не юрособи чи фоп
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:02
moveton написав: посетитель написав:
P2p как раз пересични используют
Тут есть другой момент: такой перевод одному человеку по НКУ считается "подарком" и с него нужно заплатить 19.5%
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:27
Faceless написав:
Банка - це звичайний депозит у фізичної особи.
Ну как обычный. Функцию пополнения депозита третьими лицами я бы распространённой не назвал.
Faceless написав:
І у податкової немає доступу до залишків і оборотів на ваших рахунках, щоб задавати питання і нарахувати щось. Бо та ж банка - рахунок фіз особи, а не юрособи чи фоп
Зато на банку не только налоговая, а и вообще любой человек может посмотреть и увидеть, что она наполнена. И, как показал пример TransferGo, налоговой совсем не нужно знать абсолютно все обороты по всем счетам человека, чтобы начинать задавать ему вопросы. Но вопрос даже не в текущих
возможностях мониторинга налоговой. С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:35
Hotab написав:Бетон
А-банк и разные однодневные модные помойки закроют,
В интересный ряд вы поставили А-банк..
По поводу «через 3-5 лет любые деньги стали грязными»..
А вы 3-5 лет что-то тратили (на жизнь) и зарабатывали взамен (в светлую)?? Или речь о кубышке от родителей, а сами вы ничем (приносящий доход с которого налоги платятся) не занимаетесь?
Вот те потемневшие за годы кубышки могут тратиться, новые (светлые) деньги зарабатываются .
Уверен, что в каждом кейсе обиженных на финмон стоит «очень оптимизированный» по налогам хлопак))
если вопрос ко мне, то у меня всё тип-топ.
у меня этого гуталина (подтверждений) просто завались
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:42
вы сами последними страницами доказали, что деньги - скам. деньги - не средство накопления, а только лишь средство расчёта.
поэтому весь мир вкладывается в недвижимость.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 11:09
moveton написав:
С ней, возможно, проще пояснить налоговой, что это были целевые деньги, которые не являются подарком владельцу банки. Во всяком случае не верю, что волонтёры, собирающие в монины банки, отстёгивают налоговой 19.5%.
Нічого вони дпс не пояснять, якщо до того як почали збирати кошти, не зареєструвались в реєстрі волонтерів ДПС, і не вказали там всі рахунки на які будуть збиратись кошти. І наче по ним навіть треба збирати всі документи від військових частин кому буде передаватись допомога. На випадок якщо буде перевірка і треба буде документально підтвердити донати-допомогу, щоб не вийшло що наволонтерив собі в карман. Там не все так просто. Просто питання чи будуть ці перевірки. Але поки військовий час то строки давності заморожені, тому ймовірність такої перевірки в майбутньому, не нульова.
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