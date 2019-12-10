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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?

Все так і є, і єдине, що не призводить до регулярних "непорозумінь" з податковою - це те, що вимоги податкового кодексу не підкріплені реальними можливостями адміністрування.
Для волонтера можливість прикрити дупу в разі чого - це бути в реєстрі волонтерів. І то не 100% гарантія, те що я не знаю прецедентів не означає, що їх нема чи не може бути.
А всі умовні збори на штори з точки зору Податкового Кодексу - це дохід власника рахунку (чи навіть паперового конверту куди готівку збирають), і податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.
Faceless
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