moveton написав:С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?
Все так і є, і єдине, що не призводить до регулярних "непорозумінь" з податковою - це те, що вимоги податкового кодексу не підкріплені реальними можливостями адміністрування.
Для волонтера можливість прикрити дупу в разі чого - це бути в реєстрі волонтерів. І то не 100% гарантія, те що я не знаю прецедентів не означає, що їх нема чи не може бути.
А всі умовні збори на штори з точки зору Податкового Кодексу - це дохід власника рахунку (чи навіть паперового конверту куди готівку збирають), і податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.