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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:53
moveton написав:
С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?
Все так і є, і єдине, що не призводить до регулярних "непорозумінь" з податковою - це те, що вимоги податкового кодексу не підкріплені реальними можливостями адміністрування.
Для волонтера можливість прикрити дупу в разі чого - це бути в реєстрі волонтерів. І то не 100% гарантія, те що я не знаю прецедентів не означає, що їх нема чи не може бути.
А всі умовні збори на штори з точки зору Податкового Кодексу - це дохід власника рахунку (чи навіть паперового конверту куди готівку збирають), і податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:17
Faceless написав:
податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.
Поки що.
Але часи міняються, сроки позивної давності на паузі, відповідно ще трохи посидимо, і національна стратегія доходів виправить такі пробіли, особливо з умовою що в наступному році мобілізованно більше людей, а з грошима будуть проблеми.
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