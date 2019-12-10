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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:С точки зрения НКУ сбор денег в волонтёрскую банку - это подарок волонтёру и волонтёр должен, как законопослушный человек, с него заплатить налог? А если без банки, а на карточку по P2P или СЭП? И чем это отличается от сбора денег на условные школьные шторы где собирающий точно так же выступает только техническим транзитом?

Все так і є, і єдине, що не призводить до регулярних "непорозумінь" з податковою - це те, що вимоги податкового кодексу не підкріплені реальними можливостями адміністрування.
Для волонтера можливість прикрити дупу в разі чого - це бути в реєстрі волонтерів. І то не 100% гарантія, те що я не знаю прецедентів не означає, що їх нема чи не може бути.
А всі умовні збори на штори з точки зору Податкового Кодексу - це дохід власника рахунку (чи навіть паперового конверту куди готівку збирають), і податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Faceless написав:податкова не пред'являє на то претензій тільки тому, що технічно не може.

Поки що.
Але часи міняються, сроки позивної давності на паузі, відповідно ще трохи посидимо, і національна стратегія доходів виправить такі пробіли, особливо з умовою що в наступному році мобілізованно більше людей, а з грошима будуть проблеми.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:09

  Hotab написав:посетитель
С каких это пор у нас банки стали вдруг налоговыми контролерами?И с каких это пор контроль оплатили ли физлица налоги стал законодательно входить функции банков?

Вас что именно возмущает?
Что именно банк (которого естественно вынудило государство) вас ставить в неприличную позу «а где ты взял эти деньги?» ) , а не налоговая ставит эти вопросы?
А какая вам разница, кто вам ставит эти вопросы, если у вас на них есть ответы?
Или ответов все же нет, и проблема лишь в вас?

а то "если клиенты будут знать правила то будут обходить их


Правило одно: хоть в 2 ночи, хоть в 3 дня, ты готов ответить на вопрос «откуда у тебя эта сума».
Если у тебя есть ответ (ты с нее оплатил все, и это не преступный путь) то тебе вообще пофиг кто и когда задал этот вопрос.

Задавалка в декого не вирісла.
Банк має сервісні функції, або обслуговуй/заробляй, або не бери грошей у клієнта. А якщо вже взяв і щось не подобається, то віддай гроші та пішов за відомою адресою.
Може ви звикли ставати в пози та відповідати на чужі питання, але людей така поведінка дратує. Бо це дуже зручна позиція, коли хтось вважає що тільки він тут питання ставить, а інші мають йому звітувати.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:12

  Бетон написав:вы сами последними страницами доказали, что деньги - скам. деньги - не средство накопления, а только лишь средство расчёта.
поэтому весь мир вкладывается в недвижимость.


Да, да, особенно сейчас в Украине идея топ.
И особенно круто "если что" "вывозить" недвижимость откуда-то из Мариуполя или Покровска...
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:23

sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:35

  adj написав:sergey_sryvkin закон почитайте, і гроші з банків можете вже забирати бо якщо наступить момент з фін.моном і ви будете себе вести як ви тут пишете то вас все одно заблокують.

Ха-ха.
То вони за поведінку блокують? :)
sergey_sryvkin
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