Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент имеет легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства. Почему то у банков создалось впячетление если клиент зюкает по р2р деньги, то это или отмывание или пособнич. в терроризме. Если я пользуюсь кредиткой и потом пополняю её через др. банк, то у банка создаются предпосылки про отмывание. Но если у банка не развита сеть терминалов, то клиенту остаётся пополнять вначале на др. банк и оттдуда перекидывать грн. на погашение кредитки. И банку сразу не нравится, что клиент пополнял чере р2р а не тёпал ножками за 5км и выше в их отделение, которое по выходным не работает, в тревоги не работает и еще работает с обедом и до 17.00...((
Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент иметь легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства.
А може просто треба підняти тухес і оновити ̶в̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶в̶о̶-̶о̶б̶л̶і̶к̶о̶в̶і̶ ̶д̶а̶н̶і̶ ̶ анкету в банку? Діалог в ненависному вам Райфі: - у вас вказано попередні дані (до війни) річний дохід 800 тис. Без змін? - ні, 1,5 млн грн - я про офіційний.. - я теж.. можете додати ще 0.25 млн пенсії. - добре, давайте впишемо 1 млн, у Вас і так не виникне проблем з моніторингом - як скажете.
З усієї суми (крім пенсії звичайно) сплачено 18+1.5% Оце і є рецепт «як не боятись фінмону»
Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент иметь легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства.
Поки що я лише читаю істеричні відгуки від анонімів. Ось коли реально побачу що у людини є реально білі гроші, попала під фін.мон, нормально відповіла на всі питання, прикріпила всі файли, без понтів, без істерик, в діловому форматі пройшла процедуру і ЇЙ ВІДМОВИЛИ - тоді повірю. Але я так напів-скептично ставлюсь до відгуків бо 99% відгуків це якийсь детський лепет, а якщо копнути то кожен десь має свої проблеми через які вони стають ризикованим клієнтом (на хвилинку, з оборотом в 100к за квартал, це взагалі як), і в результаті як приходить запит від банку - починається бред від клієнта який завершується блокуванням рахунків і ігнором від банку.
Коли до вас прийде фін.мон вам скажуть що робити, для прикладу памятка від ПУМБу, цілком адеватно описано, і вимоги не дебільні https://www.pumb.ua/110_FM
Hotab написав:А може просто треба підняти тухес і оновити ̶в̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶в̶о̶-̶о̶б̶л̶і̶к̶о̶в̶і̶ ̶д̶а̶н̶і̶ ̶ анкету в банку?
Если банк наливает на карту 100тыс, даёт на оплату частями 80тыс. Предлагает оформить премиум карту за хорошее сотрудничество с банком, за погашение в сроки кредиты и на второй день блокируе счета, то про какую анкету должен думать клиент, если банк льёт и льёт ему деньги и просит и далее с ним сотрудничать?
Hotab написав:З усієї суми (крім пенсії звичайно) сплачено 18+1.5% Оце і є рецепт «як не боятись фінмону»
У меня по справке из налог. более 1.5млн. грн. РАЙФ начал рассматривать документы только на 7 день. Поэтому решил из принципа завершить с ними сотруднич., а тем более было всего на счёте 100дол. и этот банк мне в дальнейшем не нужен был. Поэтому перевёл 100 дол. без проблем в А банк. Райф сказал, что я потом могу к ним обратно вернуться если надумаю. Но начинать рассматривать доки на 7 день и сколько они их будут проверять???. Гор. линия тогда сказала обычно 14 дней. Не хрена себе 14 дней рассматривать и потом извинения...
Игорь Алексеевич написав:Поэтому решил из принципа завершить с ними сотруднич.,
Цілком адекватна поведінка, маєте право, але як бачите тепер ви маєте відмітку ризикового клієнта.
Просто тепер крім кредитного рейтингу у клієнтів ще є рейтинг який вони не бачать - це рейтинг ризиковості. Якщо ви вилітаєте дуже високо то ви стаєте дорогим клієнтом для банку (бо більше людей має за вами слідкувати, чи ви чесний чи брехун), плюс потенційно проблемним бо штраф від НБУ якщо виявиться що ви брехали і підставили банк.
Відносно фін.мону просто старайтесь мати легальні доходи, в кінці року подавайте декларацію про майновий стан і декларуйте те, що не відзвітували за вас податкові агенти і будете спати спокійно. (Рахуйте що живете як в америці)
Ну і не забувайте що кожен 2 в цій країні це скамер, обманщик, або темщик. Можливо тому банки зараз вже не граються ні з ким, просто відсіюють шлак, і через деякий час як ситуація стабілізується, будуть більш уважно звертати увагу на клієнта. А поки що, якщо ви в сірій зоні - не користуйтесь банками, не витрачайте свої нерви.
adj написав:в кінці року подавайте декларацію про майновий стан і декларуйте те, що не відзвітували за вас податкові агенти і будете спати спокійно. (Рахуйте що живете як в америці)
Банки имогут спокойну посмотреть рейтин любого чел. Для этого есть сайт и посмотреть его кред. историю, по судам и т.д. Зачем мне надо ходить по банкам и просить их ознакомиться добровольно с моими документами и моими финансами. Если банки наливают кредитки клиенту, то я думаю они изначально проверят его от А до Я. Они могут в любой момент её обнулить и тогда попросить для дальнейшего сотруднич. предоставить документы. Но не в любой момент блок и потом несите доки и кланяйтесь им. Раньше помню в рестораны не пропускал у кого не было галстука, хотя у чел. были в кармане деньги. Правда решало был на входе...)) Посмотрим через мес., как банки опять начнут бегать за клиентами. Влепят им налоги задним числом и тогда опять похер им будут документы. Начнут звонить и упрашивать вернуться...))