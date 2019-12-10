Додано: Вів 24 вер, 2024 11:53

adj написав: Все просто - майте легальні гроші. Все просто - майте легальні гроші.

Нет единых правил у фина. У каждого банка свои требования, про которые никто не знает. Даже если клиент имеет легальные доходы и есть офиц. доки, то банк всё равно может блокировать и потом рассматривать доки от 7 до 180 дней. Далее могут написать, что всё в порядке, но клиенту эти деньги нужны были вчера, но не завтра и клиенту до ж... их извинения за неудобства.Почему то у банков создалось впячетление если клиент зюкает по р2р деньги, то это или отмывание или пособнич. в терроризме. Если я пользуюсь кредиткой и потом пополняю её через др. банк, то у банка создаются предпосылки про отмывание. Но если у банка не развита сеть терминалов, то клиенту остаётся пополнять вначале на др. банк и оттдуда перекидывать грн. на погашение кредитки. И банку сразу не нравится, что клиент пополнял чере р2р а не тёпал ножками за 5км и выше в их отделение, которое по выходным не работает, в тревоги не работает и еще работает с обедом и до 17.00...((